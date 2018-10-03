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Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 03.10.2018 17:50 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 17:59
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Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor
Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor

CESETLER BEKLETİLİYOR

'daki de yaşamını yitiren ve kimlik tespiti için hastaneye getirilen cesetler, morglarda yeterli yerin olmaması nedeniyle çürümeye başladı. Depremde hastanelere getirilen yüzlerce cansız beden, kimlik tespiti için bekletiliyor

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Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor
Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor

in etkili olduğu 'da hastane morglarında yeterli yerin bulunamaması nedeniyle dışarıda bekletilen cesetler çürümeye başladı.

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Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor
Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor

Palau yakınlarında Paboya mezarlık alanında kazılan a getirilen cesetlerden ağrı kokular yayılıyor.

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Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor
Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor

Kepçe operatörü Abdulmuluk, "'da iki alanı bulunuyor ancak ikinci henüz işleme geçmedi. Pazar gününden bu yana kazı işlemi yapıyoruz. Şu ana kadar 315 kişinin cesedi gömüldü.Cesetler hastanelerden araçlarla gruplar halinde getiriliyor." dedi.

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Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor
Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor

ı 3 metre derinliğinde kazdıklarını söyleyen Abdulmuluk, 3 katman halinde defin işleminin yapıldığını ifade etti.

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Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor
Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor

Cuma günü yaşanan in ardından bölgede bazı enkazlardan ceset kokuları gelirken, yetkililer, cesetlerin toplu olarak en hızlı şekilde gömülmesi talimatını vermişti.

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Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor
Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor

'nda şu ana kadar en çok can kaybının yaşandığı 'da kimlik tespiti için hastaneye getirilen cesetler için morglarda yer kalmadı.

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