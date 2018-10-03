Morglarda yer kalmadı, cesetler bekletiliyor

Kepçe operatörü Abdulmuluk, "Palu'da iki toplu mezar alanı bulunuyor ancak ikinci henüz işleme geçmedi. Pazar gününden bu yana kazı işlemi yapıyoruz. Şu ana kadar 315 kişinin cesedi gömüldü.Cesetler hastanelerden araçlarla gruplar halinde getiriliyor." dedi.