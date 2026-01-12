Haberler
NATO Trump’a karşı pozisyon alıyor: Almanya’nın Arktik planı sızdı! Grönland’da yeni cephe mi açılıyor?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 16:54
Trump'ın Grönland çıkışı Avrupa'yı harekete geçirdi. Almanya öncülüğünde NATO'nun Arktik'te yeni bir askeri misyon planladığı ortaya çıktı. İngiliz askerleri ve donanmasının da devreye girebileceği plan, ABD ile Avrupa arasındaki gerilimi yeni bir safhaya taşıdı.