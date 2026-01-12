NATO Trump’a karşı pozisyon alıyor: Almanya’nın Arktik planı sızdı! Grönland’da yeni cephe mi açılıyor?

Trump, Rus ve Çin gemilerinin ada yakınlarında faaliyet gösterdiğini öne sürüyor. Ancak Danimarka bunu reddediyor.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen bu hafta yaptığı açıklamada, "Bölgede Rus ve Çin gemileri olduğu ya da büyük Çin yatırımları yapıldığı iddiası doğru değil" dedi.