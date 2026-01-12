NATO Trump’a karşı pozisyon alıyor: Almanya’nın Arktik planı sızdı! Grönland’da yeni cephe mi açılıyor?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.01.2026 16:54

Trump'ın Grönland çıkışı Avrupa'yı harekete geçirdi. Almanya öncülüğünde NATO'nun Arktik'te yeni bir askeri misyon planladığı ortaya çıktı. İngiliz askerleri ve donanmasının da devreye girebileceği plan, ABD ile Avrupa arasındaki gerilimi yeni bir safhaya taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge ve zengin doğal kaynaklara sahip Grönland'ı zorla ele geçirmekle tehdit etmişti.

TRUMP'IN UYARILARI AB'DE ENDİŞEYE YOL AÇTI

Özellikle Trump'ın ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunun ardından gelen tehditleri, Avrupa liderleri ve NATO içinde ciddi endişelere yol açtı.

ABD'YE KARŞI NATO MİSYONU

Bloomberg'de yer alan habere göre, Trump'ın tehditlerinin ardından Avrupa harekete geçti. Almanya'nın, Grönland'ı korumak amacıyla Arktik bölgesinde ortak bir NATO operasyonu kurmayı planladığı bildirildi.

Kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, "Arctic Sentry" adlı misyon, geçen yıl Baltık Denizi'ndeki tehditleri izlemek ve altyapıyı korumak için başlatılan NATO'nun "Baltic Sentry" operasyonu örnek alınarak tasarlanıyor.

İNGİLİZ ASKERİ GRÖNLAND'A KONUŞLANDIRILABİLİR

Telegraph gazetesi ise, Almanya'nın planının İngiliz askerlerinin de devreye sokulmasını içerebileceğini yazdı.

Son günlerde İngiltere hükümetinin Avrupa'daki müttefikleriyle Grönland'a askeri güç konuşlandırılması konusunda temaslarda bulunduğu belirtiliyor.

Henüz erken aşamada olan planın; İngiliz askerleri, savaş gemileri ve uçaklarının Grönland'ı korumak amacıyla konuşlandırılmasını kapsayabileceği ifade ediliyor. Avrupa başkentleri, bu adımın Trump'ı Grönland'ı ilhak etme hedefinden vazgeçirmeye yeteceğini umuyor.

"ABD ULUSLARARASI HUKUKA UYMALI"

Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'ye Grönland'ın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısında bulundu.

"Grönland'ın geleceğine yalnızca Danimarka ve Grönland karar verebilir" diyen Klingbeil, "Toprak bütünlüğü ve egemenlik saygı görmelidir. Bu uluslararası hukukun temelidir ve ABD dahil herkes için geçerlidir. Biz NATO müttefikleri olarak Arktik'te güvenliği birlikte artırıyoruz, birbirimize karşı değil." ifadelerini kullandı.

Klingbeil'in bu hafta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ev sahipliğinde yapılacak G7 maliye bakanları toplantısı için Washington'a gitmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bu hafta Danimarka ile Grönland konusunda görüşmeler yapacağı bildirildi.

GRÖNLAND NEDEN ÖNEMLİ?

Trump, ABD'nin güvenliği gerekçesiyle Grönland'a "sahip olması gerektiğini" defalarca savundu. Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, bunu yapmazsa Rusya ya da Çin'in adayı ele geçireceğini iddia ederek, "Rusya ya da Çin'i komşumuz olarak istemiyoruz" dedi.

Trump, Rus ve Çin gemilerinin ada yakınlarında faaliyet gösterdiğini öne sürüyor. Ancak Danimarka bunu reddediyor.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen bu hafta yaptığı açıklamada, "Bölgede Rus ve Çin gemileri olduğu ya da büyük Çin yatırımları yapıldığı iddiası doğru değil" dedi.

NATO istihbaratına erişimi olan iki üst düzey diplomat, Financial Times'a verdikleri demeçte, son yıllarda Grönland yakınlarında Rus ya da Çin denizaltısı veya gemisi tespit edilmediğini söyledi. Başka bir diplomat ise bu tür faaliyetlerin yalnızca Rusya'nın Arktik tarafında görüldüğünü belirtti.

Yaklaşık 57 bin nüfusa sahip özerk ada, ABD ile Rusya arasında füze savunması açısından stratejik bir konumda bulunuyor. Grönland bakır, nikel ve modern teknolojiler için kritik öneme sahip nadir toprak elementleri açısından da zengin bir bölge.