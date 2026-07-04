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NATO'nun geleceği Ankara'da şekillenecek: Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek!
Giriş Tarihi: 04.07.2026 06:55
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 06:58
NATO'nun geleceği Ankara'da şekillenecek: Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek!
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için geri sayım sürüyor. Dünyanın gözünü çevirdiği zirveye ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken, zirvenin NATO'nun içinden geçtiği değişim sürecini ve önümüzdeki sürece dair yol haritasının netleştirilmesi bakımından bir işlev taşıyacağı belirtiliyor.