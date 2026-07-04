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Giriş Tarihi: 04.07.2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 06:58

NATO'nun geleceği Ankara'da şekillenecek: Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek!

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için geri sayım sürüyor. Dünyanın gözünü çevirdiği zirveye ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken, zirvenin NATO'nun içinden geçtiği değişim sürecini ve önümüzdeki sürece dair yol haritasının netleştirilmesi bakımından bir işlev taşıyacağı belirtiliyor.

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NATO’nun geleceği Ankara’da şekillenecek: Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek!

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve için Batı medyasında dikkat çeken yorumlar öne çıkıyor. Ankara'daki NATO Zirvesi birçok açıdan önemli olacak. İşte öne çıkan başlıklar:

NATO’nun geleceği Ankara’da şekillenecek: Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek!

3.0 Versiyon: Yeni güvenlik doktrini devreye alınacak.

Savunma harcamaları: Ülkeler savunma harcamaları garantisi verecek.

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NATO’nun geleceği Ankara’da şekillenecek: Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek!

Ortadoğu: Türkiye'nin ev sahipliği sayesinde Filistin başta olmak üzere Ortadoğu'daki önemli konular ele alınacak.

NATO'nun geleceği: ABD ve Avrupa arasındaki krizler Türkiye'nin dengeleyici tutumu ile çözüme kavuşturulmaya çalışılacak.

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NATO’nun geleceği Ankara’da şekillenecek: Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek!

Rusya: Avrupa ülkeleri Ukrayna savaşının bitirilmesi için Türkiye'nin kapısını çalacak.

NATO’nun geleceği Ankara’da şekillenecek: Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek!

ABD-Türkiye ilişkileri: F-35 başta birçok sorunun ortadan kalkması bekleniyor.

NATO’nun geleceği Ankara’da şekillenecek: Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek!

Avrupa-Türkiye ilişkileri: Uzmanlara göre Avrupa güvenliğinin merkezine Türkiye yerleşecek.

#NATO

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