Netanyahu’nun çifte oyunu: Ateşkes talimatı sonrası tehdit: ‘Gazze yerle bir edilecek’

Kendisine yöneltilen "Hamas'ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği" sorusuna Netanyahu, "Bunu her halükarda yapacağız. Hamas'ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı" yanıtını verdi.