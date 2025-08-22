Giriş Tarihi: 22.08.2025 12:03
Netanyahu’nun çifte oyunu: Ateşkes talimatı sonrası tehdit: ‘Gazze yerle bir edilecek’
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentinin işgal saldırıları sürerken, dün ateşkes müzakereleri için talimat verdiğini belirtmişti. Ancak Siyonist liderin eylemleri, sahadaki gelişmelerle çelişti. Netanyahu, Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde bile işgal planından vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Savunma Bakanı Yisrael Katz'da yeni tehdidiyle bu tabloyu pekiştirdi.