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  • NYT'den Cemal Kaşıkçı iddiası... Fotoğrafları yayınladılar

'den Cemal Kaşıkçı iddiası... Fotoğrafları yayınladılar

Amerikan New York Times () gazetesi 2 Ekim'den bu yana haber alınamayan ve öldürüldüğü düşünülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia ortaya attı. NYT, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğu düşünülen bazı kişilerin kimliğinin tespit edildiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 10:18
NYT'den Cemal Kaşıkçı iddiası... Fotoğrafları yayınladılar

Amerikan New York Times () gazetesi, Türkiye'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin kimliğini tespit ettiğini öne sürdü.

NYT'den Cemal Kaşıkçı iddiası... Fotoğrafları yayınladılar

ABD'nin önde gelen gazetelerinden , 2 Ekim'den bu yana haber alınamayan ve Suudi Arabistan'dan gelen kişilerce öldürüldüğü iddia edilen Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

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NYT'den Cemal Kaşıkçı iddiası... Fotoğrafları yayınladılar

Gazetenin haberine göre, Türk yetkililer olaya karışan bazı kişilerin kimliğini belirledi.

NYT'den Cemal Kaşıkçı iddiası... Fotoğrafları yayınladılar

ŞÜPELİLERDEN BİRİNİN PRENS'E ÇOK YAKIN BİR İSİM OLDUĞU BELİRTİLDİ

Şüphelilerden birinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Paris, Madrid, Houston, Boston ve Birleşmiş Milletler ziyaretlerinde eşlik eden ve Prens'e çok yakın bir isim olduğu belirtildi.

NYT'den Cemal Kaşıkçı iddiası... Fotoğrafları yayınladılar

Zanlılardan diğer üçünün, Suudi Veliaht Prensi'nin güvenlik detaylarına bakıldığında bu kişilerle yakın bağlara sahip olduğu iddia edildi.

NYT'den Cemal Kaşıkçı iddiası... Fotoğrafları yayınladılar

Beşinci şüphelinin ise Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı ve tıp kurumlarında yüksek rütbeli görevlerde bulunan bir adli tıp uzmanı olduğu kaydedildi. Bu ülkede bu tür yüksek pozisyonlara gelebilmek için üst düzey Suudi makamlarla doğrudan bağlantılı olunması gerektiğine dikkat çekildi.

NYT'den Cemal Kaşıkçı iddiası... Fotoğrafları yayınladılar

GAZETE, ARADAKİ BAĞI SORGULADI

Haberde, "Türk yetkililerin söylediği gibi bu adamlar, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ortadan kaybolduğu Suudi konsolosluğunda bulundularsa, orada o gün ne olduğuna ve Prens Muhammed'e doğrudan bir bağlantı sağlayabilirler. Bu, Kaşıkçı'nın Veliaht Prens'ten habersiz bir şekilde, serserilerin düzenlediği bir operasyonda öldüğü iddiasını da ortadan kaldırır. Böyle bir bağ, Beyaz Saray ve ABD Kongresinin bu tür bir açıklamayı kabul etmesini de daha zor bir hale getirir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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