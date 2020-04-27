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Haberler Galeri O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Corona virüsü sırasında yaptıkları uygulama…

O ülkeden kan donduran haberi: sırasında yaptıkları uygulama…

Dünyada düzenleri alt üst eden salgın ile ilgili haberleri peş peşe geliyor. kaynaklı KOVİD-19 hastalığı dünya nüfusunun yarısından fazlasını evlere hapsetti. Bazı ülkelerin hapishanelerindeki durum ise dehşet verici boyutlara ulaşmış durumda. Son olarak ülkesi olan 'dan kan donduran görüntüler geldi. Corona virüsü salgını devam ederken bir hapishanede çekilen fotoğraflar dünya çapında büyük tepki topladı. Ülkedeki cinayetler artınca hükumet akıl almaz bir uygulamaya başladı. İşte, Salvador'dan gelen son dakika haberinin detaylar ve hapishanelerden gelen dehşet verici fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 15:55
O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Corona virüsü sırasında yaptıkları uygulama…

Bu görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü! Corona virüsünün enfekte ettiği insan sayısı 3 milyonu geçti ve on binlerce insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti. aşı çalışmaları devam ederken, alınan önlemler de virüse karşı zaferde önemli rol oynuyor. Salgına karşı alınan önlemler, neredeyse her insan tarafından benimsenmiş durumda ancak bazı hükümetler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. ülkesi 'dan kan donduran görüntüler geldi. Bir hapishane içerisinde çekilen fotoğrafların basın yoluyla servis edilmesi ülke genelinde büyük infial yarattı. İşte, dehşete düşüren o görüntüler…

O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Corona virüsü sırasında yaptıkları uygulama…

ülkesi 'da bir günde 22 cinayetin işlenmesi yetkililere sosyal mesafe kurallarını unutturdu.

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O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Corona virüsü sırasında yaptıkları uygulama…

38 yaşındaki cumhurbaşkanı Nayib Bukele işlenen cinayetlerde yaşanan patlama nedeniyle cuma gecesi hapishane acil durumu ilan etti.

O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Corona virüsü sırasında yaptıkları uygulama…

Nayib Bukele, çete liderlerini hücre hapsine gönderirken, çete üyelerini de balık istifi şekilde hapishanelere doldurdu.

O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Corona virüsü sırasında yaptıkları uygulama…

sokak ortasında işlenen cinayetler nedeniyle büyük kriz yaşıyor. Bukele'nin haziran ayında göreve başlamasının ardından, mart ayında karantina koşullarının hayata geçirilmesi ile ülkedeki cinayet artışlarında en yüksek oran yaşandı.

O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Corona virüsü sırasında yaptıkları uygulama…

Görüntüler ülkede yer alan Izalco isimli hapishanede çekildi. Nayib Bukele'nin çete üyeleri ile dolu olan hapishaneleri 24 saat boyunca karantinaya almasıyla mahkumlar kalabalıktan nefes alamayacak duruma geldi.

O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Corona virüsü sırasında yaptıkları uygulama…

Tıbbi maske takan yüzlerce mahkum yerde yan yana sıralandı ve ülkede genel olarak hayata geçirilen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayana görüntüler ortaya çıktı.

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