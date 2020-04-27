O ülkeden kan donduran son dakika haberi: Corona virüsü sırasında yaptıkları uygulama…

Bu görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü! Corona virüsünün enfekte ettiği insan sayısı 3 milyonu geçti ve on binlerce insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüsü aşı çalışmaları devam ederken, alınan önlemler de virüse karşı zaferde önemli rol oynuyor. Salgına karşı alınan önlemler, neredeyse her insan tarafından benimsenmiş durumda ancak bazı hükümetler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Orta Amerika ülkesi El Salvador'dan kan donduran görüntüler geldi. Bir hapishane içerisinde çekilen fotoğrafların basın yoluyla servis edilmesi ülke genelinde büyük infial yarattı. İşte, dehşete düşüren o görüntüler…