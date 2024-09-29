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Haberler Galeri Orta Doğu adım adım kaosa sürükleniyor! İşte Katil İsrail'in bölgesel savaştaki 5 hedefi
Giriş Tarihi: 29.09.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 07:11

Orta Doğu adım adım kaosa sürükleniyor! İşte Katil İsrail'in bölgesel savaştaki 5 hedefi

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi cehenneme çevir katil İsrail gözünü asıl amacı olan Orta Doğu'ya çevirdi. Önce İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın mazbata törenine katılan HAMAS Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyye'yi şehit eden siyonist ve barbar İsrail, daha sonra da Lübnan'a hava harekatı düzenlemişti. Son olarak Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye çalışan İsrail, Hizbullah lideri Hasan NasrallahBeyrut'a yaptığı hava operasyonunda öldürdü. SABAH Gazetesi yazarı Bercan Tutar katil İsrail'in bölgesel savaştaki 5 hedefini anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Tutar'ın o yazısı...

BERCAN TUTAR
Orta Doğu adım adım kaosa sürükleniyor! İşte Katil İsrail’in bölgesel savaştaki 5 hedefi

İsrail'deki siyonist rejim, Gazze'deki barbar soykırımı bölgesel savaşa dönüştürme ve diğer ülkeleri de bu kaosun içine çekme projesini adım adım gerçekleştiriyor.

Orta Doğu adım adım kaosa sürükleniyor! İşte Katil İsrail’in bölgesel savaştaki 5 hedefi

Önceki gün Beyrut'a düzenlediği bombardımanda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail bir bakıma Lübnan cephesini fiilen açmış oldu.

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Orta Doğu adım adım kaosa sürükleniyor! İşte Katil İsrail’in bölgesel savaştaki 5 hedefi

Siyonist rejimin bölgesel savaş planlarına ilk günden beri dikkat çeken Sayın Erdoğan, dünkü açıklamasında dünyayı yine uyardı.

Orta Doğu adım adım kaosa sürükleniyor! İşte Katil İsrail’in bölgesel savaştaki 5 hedefi

"İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık 'dur' denilmelidir" çağrısını bir kez daha tekrarladı.

Orta Doğu adım adım kaosa sürükleniyor! İşte Katil İsrail’in bölgesel savaştaki 5 hedefi

ABD başta olmak üzere siyaseti ve medyasıyla Batı dünyası İsrail'in kıyamet senaryolarına her tür desteği veriyor. Onlar siyonistlerin soykırım ve kaos projelerini "Netanyahu'nun kendi savaşı" diye perdelemeye çalışıyor.

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