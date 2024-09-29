Giriş Tarihi: 29.09.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
07:11
Orta Doğu adım adım kaosa sürükleniyor! İşte Katil İsrail'in bölgesel savaştaki 5 hedefi
7 Ekim'den bu yana Gazze'yi cehenneme çevir katil İsrail gözünü asıl amacı olan Orta Doğu'ya çevirdi. Önce İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın mazbata törenine katılan HAMAS Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyye'yi şehit eden siyonist ve barbar İsrail, daha sonra da Lübnan'a hava harekatı düzenlemişti. Son olarak Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye çalışan İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı Beyrut'a yaptığı hava operasyonunda öldürdü. SABAH Gazetesi yazarı Bercan Tutar katil İsrail'in bölgesel savaştaki 5 hedefini anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Tutar'ın o yazısı...