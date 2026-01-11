Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Orta Doğu diken üstünde: ABD İran'a askeri müdahale planını görüştü! 'İsrail yüksek alarma geçti'

İran'da günlerdir süren ve onlarca can kaybına yol açan protestolar sürerken, Trump yönetimi İran'a yönelik olası askeri müdahale senaryolarını görüştü. İsrail de bu ihtimale karşı yüksek alarm durumuna geçti. Diplomatik ve askeri hatlarda yaşanan bu hareketlilik, bölgede tansiyonu kritik eşiğe dayandırdı.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İRAN'DA SOKAKLAR KARIŞTI

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'a yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.

Olayların ardından İran yönetimi ülke genelinde internet erişimini engellemişti.

PROTESTOLARDA OLÜ SAYISI 116'YA ÇIKTI

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA) haberine göre ise, ülkede 14. gününe giren gösterilerde çıkan olaylar sırasında 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişi yaşamını yitirdi.

Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü ifade edildi.

Olaylarda 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığı aktarılan haberde, şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

İRAN'A YÖNELİK OLASI ASKERİ MÜDAHALE SENARYOLARI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismini paylaşmak istemeyen ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'ın protestoların sürdüğü İran'a yönelik tutumu ve ülkedeki son gelişmelerin değerlendirildiği aktarıldı.

Buna göre, Trump yönetiminden yetkililerin, ABD Başkanı'nın "tehditlerinin" uygulanması gerekmesi durumunda İran'a yönelik saldırıların nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda ön görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Yetkililerden biri, İran'ın çok sayıda askeri hedefine yönelik geniş çaplı hava saldırısının görüşülen seçeneklerden biri olduğunu ileri sürdü.

Bir diğer kaynak ise izlenecek eylem planı konusunda uzlaşıya varılmadığını, olası bir saldırı hazırlığı için herhangi askeri teçhizat veya personelin sevk edilmediğini belirtti.

"TEL AVİV YÜKSEK ALARM DURUMUNA GEÇTİ"

Öte yandan, İran'da son yılların en büyük protestoları baş gösterirken, İsrail, ABD'nin olası bir müdahalesine karşı yüksek alarm durumuna geçti. Reuters, konuya yakın üç İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrailli yetkililerin bu ihtimali ciddiyetle değerlendirdiğini belirtti.

Hafta sonu yapılan İsrail güvenlik istişarelerine katılan kaynaklar, İsrail'in "yüksek alarm" seviyesinin pratikte ne anlama geldiğini detaylandırmadı.

İKİLİ GÖRÜŞMEDE İRAN'A MÜDAHALE İHTİMALİ GÖRÜŞÜLDÜ

Cumartesi günü yapılan bir telefon görüşmesinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İran'a müdahale ihtimalini ele aldı. Görüşme hakkında bilgi sahibi İsrailli kaynağa göre müdahale ihtimali görüşmede gündeme geldi. Bir ABD'li yetkili de görüşmenin yapıldığını doğruladı ancak hangi başlıkların konuşulduğunu söylemedi.