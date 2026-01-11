Haberler
Orta Doğu diken üstünde: ABD İran’a askeri müdahale planını görüştü! ‘İsrail yüksek alarma geçti’
Giriş Tarihi: 11.01.2026 11:34
İran'da günlerdir süren ve onlarca can kaybına yol açan protestolar sürerken, Trump yönetimi İran'a yönelik olası askeri müdahale senaryolarını görüştü. İsrail de bu ihtimale karşı yüksek alarm durumuna geçti. Diplomatik ve askeri hatlarda yaşanan bu hareketlilik, bölgede tansiyonu kritik eşiğe dayandırdı.