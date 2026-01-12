Haberler
Orta Doğu diken üstünde! İran'da rejim karşıtı protestolar büyüyor
Giriş Tarihi: 12.01.2026 07:09
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar 15. gününe girerken ülkedeki kaos büyüyor. İranlı yetkililer, protestocularla "çatışma düzeyinin yükseldiğini" ve "önemli tutuklamalar" yapıldığını belirtirken göstericiler sokaklara çıkmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi İran'a yönelik olası askeri müdahale senaryolarını görüşürken İsrail alarm durumuna geçmiş durumda. Yaşanan bu hareketlilik nedeniyle bölgedeki tansiyonu kritik eşiğe dayandı.