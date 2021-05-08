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Giriş Tarihi: 08.05.2021 02:07 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 00:50

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor

Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati, Pagani, Koenigsegg gibi lüks ve hızlı otomobiller hemen herkesin hayalidir. Ancak bu lüks ve hızın bedeli herkesin bütçesine uymayabiliyor. 28 yaşındaki genç bir makine mühendisinin hikayesi de buna benzer detaylar barındırıyor. Lamborghini Aventador hayranı genç mühendis bu ultra lüks otomobili alabilecek maddi duruma sahip değildi. Ancak bu onu durdurmaya yetmedi ve evde bulunan eski otomobilini Lamborghini Aventador'a dönüştürdü. Ortaya çıkan otomobili görenler bu akılalmaz durum karşısında şok geçirdi. İşte o inanılmaz süreçten kareler...

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor!

Lamborghini Aventador hayranı 28 yaşındaki makine mühendisi oldukça pahalı olan bu lüks otomobili alacak parayı bulamayınca evdeki eski aracını Lamborghini Aventador'a dönüştürdü. En başında arkadaşlarına bu fikrini açtığında dalga konusu olan genç mühendis, otomobilini ortaya çıkardığında başta arkadaşlarından olmak üzere çevreden büyük ilgi ve şaşkınlık topladı. İşte genç makine mühendisinin akılalmaz çalışmasından kareler...

Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor!
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Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor!
Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor!
Parası yetmeyince evde Lamborghini yaptı! Genç mühendisin arabasını görenler şoke oluyor!
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