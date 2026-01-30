Pentagon askeri seçeneklere hazır: Trump’tan İran’la görüşme sinyali

KÖRFEZ'DE ASKERÎ HAREKETLİLİK VURGUSU

Trump, "Şu anda İran'a doğru ilerleyen çok büyük, çok güçlü gemilerimiz var ve onları kullanmak zorunda kalmamamız harika olurdu" diyerek, ABD'nin bölgedeki askerî kapasitesine dikkat çekti. BBC'ye göre bu açıklamalar, Tahran'ı nükleer programı konusunda müzakereye zorlamaya yönelik haftalardır süren baskının ardından geldi.