Pentagon askeri seçeneklere hazır: Trump’tan İran’la görüşme sinyali
Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:51
İngiliz basınında yer alan haberlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya yeni savaş gemileri sevk edilirken İran'la görüşme planı yaptığı; Pentagon'un ise olası askerî adımlara hazır olduğu ifade edildi. Trump, Tahran'a "nükleer programdan vazgeçin ve protestoculara yönelik şiddeti durdurun" mesajı verirken, Washington'un askerî müdahaleden kaçınmayı tercih ettiğini vurguladı. İran ise silahlı kuvvetlerin "parmakları tetikte" olduğunu bildirerek, baskı ve tehditten uzak "adil ve dengeli" bir nükleer anlaşmaya açık olduğunu ifade etti.