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Haberler Galeri Prof. Dr. Burak Küntay SABAH'a anlattı: İsrail çift devletli bir durum istemiyor
Giriş Tarihi: 15.10.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 10:27

Prof. Dr. Burak Küntay SABAH'a anlattı: İsrail çift devletli bir durum istemiyor

İsrail; Filistin'de çocuk, kadın, ihtiyar ve yaşlı demeden binlerce sivili dünyanın gözü önünde katlediyor. İsrail'in tutumunu, Gazze'nin yaşadığı dramı ve Ortadoğu'yu bundan sonra bekleyen sürecin ayrıntılarını Uluslararası İlişkileri Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay SABAH'a anlattı. Küntay, "İsrail, 1967 yılında alınan BM kararlarına hiçbir şekilde dönmeye niyeti yok. Olması gereken çift devletli bir tutumdur. İsrail 1967'denberi orantısız güç kullanıyor. Gazze kuşatma altında. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün neredeyse 4'te 3'lük kısmı işgal edilmiş. Özellikle su yolları İsrail'in yerleşim yaptığı bölgeler olmuş. Bunlar varken, İsrail çift devletli bir duruma dönmek istemiyor." dedi.

HARUN SEKMEN
Prof. Dr. Burak Küntay SABAH’a anlattı: İsrail çift devletli bir durum istemiyor

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını çok uzun zamandan beri tanımadığını kaydeden Prof. Küntay, "İsrail, 1967 yılında alınan BM kararlarına hiçbir şekilde dönmeye niyeti yok. Olması gereken çift devletli bir tutumdur. İsrail'in buna dönecek bir tavrı yok.

Prof. Dr. Burak Küntay SABAH’a anlattı: İsrail çift devletli bir durum istemiyor

Gazze kuşatma altında. Ama yek pare bir şekilde duruyor. Fakat Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün neredeyse 4'te 3'lük kısmı işgal edilmiş. Özellikle su yolları İsrail'in yerleşim yaptığı bölgeler olmuş. Bunlar varken, İsrail çift devletli bir duruma dönmek istemiyor." dedi.

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Prof. Dr. Burak Küntay SABAH’a anlattı: İsrail çift devletli bir durum istemiyor

ÇOCUKLARIN NE SUÇU VAR?

Gazze'deki mücadelenin uzun bir geçmiş olduğunu vurgulayan Küntay, "Önce Filistin Kurtuluş Örgütü, sonra El Fetih sonra da Hamas buna karşı tepkilerini gösterdi. Masum insanlara el kaldıran hangi dinden olursa olsun suçludur, hatalıdır. İsrail 1967'den beri artarak bir orantısız güç kullanıyor.

Prof. Dr. Burak Küntay SABAH’a anlattı: İsrail çift devletli bir durum istemiyor

Kendi insanı dışında o bölgedeki Arapları ve Müslümanları yok sayıyor. İsrail'in bu tavrı ne insanlığa ne de vicdana sığar. 500'e yakın çocuk ölmüş. Bu çocukların ne suçu var? İnsanların elektriği kesiliyor, yemeğe ulaşma ihtimali ortadan kalkıyor. Hastane hizmetleri verilemiyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Burak Küntay SABAH’a anlattı: İsrail çift devletli bir durum istemiyor

SURİYE VE LÜBNAN'A HEDEF ODAKLI ATAKLAR OLUR

Çatışmaların Suriye ve Lübnan'a sıçrayabileceği uyarısında bulunan Prof. Küntay, " Buradaki temel sebep şu, uluslararası hukukun ve eşitliğin olduğuna inanmıyorum. ABD ve Batı'nın sessizliğini bu minvalde değerlendirebiliriz. Bu iş İran'a gider mi? ABD gemilerinin orada olma sebebi, Gazze için değil. Daha ötesi ihtimaller için. ABD, bu olayın İran ile bağlantısının olduğunu bilmekle birlikte, bağlamak istemiyor.

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