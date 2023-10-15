Prof. Dr. Burak Küntay SABAH’a anlattı: İsrail çift devletli bir durum istemiyor

İsrail; Filistin'de çocuk, kadın, ihtiyar ve yaşlı demeden binlerce sivili dünyanın gözü önünde katlediyor. İsrail'in tutumunu, Gazze'nin yaşadığı dramı ve Ortadoğu'yu bundan sonra bekleyen sürecin ayrıntılarını Uluslararası İlişkileri Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay SABAH'a anlattı. Küntay, "İsrail, 1967 yılında alınan BM kararlarına hiçbir şekilde dönmeye niyeti yok. Olması gereken çift devletli bir tutumdur. İsrail 1967'denberi orantısız güç kullanıyor. Gazze kuşatma altında. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün neredeyse 4'te 3'lük kısmı işgal edilmiş. Özellikle su yolları İsrail'in yerleşim yaptığı bölgeler olmuş. Bunlar varken, İsrail çift devletli bir duruma dönmek istemiyor." dedi.