Prof. Dr. Burak Küntay SABAH’a anlattı: İsrail çift devletli bir durum istemiyor

SURİYE VE LÜBNAN'A HEDEF ODAKLI ATAKLAR OLUR

Çatışmaların Suriye ve Lübnan'a sıçrayabileceği uyarısında bulunan Prof. Küntay, " Buradaki temel sebep şu, uluslararası hukukun ve eşitliğin olduğuna inanmıyorum. ABD ve Batı'nın sessizliğini bu minvalde değerlendirebiliriz. Bu iş İran'a gider mi? ABD gemilerinin orada olma sebebi, Gazze için değil. Daha ötesi ihtimaller için. ABD, bu olayın İran ile bağlantısının olduğunu bilmekle birlikte, bağlamak istemiyor.