Sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri! Kirli ağ ortaya çıktı

Kurduğu fuhuş ağında reşit olmayan kızları istismar ederek dünyaca ünlü iş insanları ve siyasi isimlerin de dahil olduğu bir cinsel suç ağı kuran ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ölümünün ardından davada oklar Epstein'ın kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'e çevrilmiş durumda. Maxwell'in yargılandığı davada dün gündeme gelen 'Günah Evi'nin ayrıntılarının yankısı henüz dinmemişken, ikilinin mahkemede kanıt olarak sunulan İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in evinde çekilmiş görüntüleri büyük bir skandala daha neden oldu.