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Haberler Galeri Sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri! Kirli ağ ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 09.12.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:05

Sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri! Kirli ağ ortaya çıktı

Kurduğu fuhuş ağında reşit olmayan kızları istismar ederek dünyaca ünlü iş insanları ve siyasi isimlerin de dahil olduğu bir cinsel suç ağı kuran ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ölümünün ardından davada oklar Epstein'ın kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'e çevrilmiş durumda. Maxwell'in yargılandığı davada dün gündeme gelen 'Günah Evi'nin ayrıntılarının yankısı henüz dinmemişken, ikilinin mahkemede kanıt olarak sunulan İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in evinde çekilmiş görüntüleri büyük bir skandala daha neden oldu.

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Sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri! Kirli ağ ortaya çıktı

Dünyanın gözü, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında. Dünyaca ünlü iş insanları ve siyasi isimlerin de dahil olduğu, küçük kızların istismar edildiği bir fuhuş ağı kuran Epstein'ın davası, ölümünden sonra da sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in yargılanmasıyla devam ediyor.

Sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri! Kirli ağ ortaya çıktı

Devam eden mahkemede geçtiğimiz günlerde Epstein'ın Palm Beach'te bulunan ve sapık aktivitelerinin çoğunu gerçekleştirdiği evinden yeni fotoğraflar paylaşılmıştı.

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Sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri! Kirli ağ ortaya çıktı

'Günah Evi' adı verilen, reşit olmayan küçük kızların sistematik olarak istismar edildiği evin fotoğraflarının yankıları henüz dinmemişken, davada sunulan yeni kanıtlar dünya gündeminde bomba etkisi yarattı.

Sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri! Kirli ağ ortaya çıktı

Fuhuş ağına, aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton, Donald Trump da olmak üzere birçok siyasi ve ünlü ismi dahil ettiği söylenen Epstein'ın elinin, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne de ulaştığı biliniyordu.

Sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında Kraliçe Elizabeth’in görüntüleri! Kirli ağ ortaya çıktı

Sapık milyarder Epstein'la yakın arkadaş olduğu bilinen ve yasa dışı eğlencelerine dahil olmakla suçlanan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu, York Dükü Prens Andrew, hakkında açılan cinsel istismar davasıyla zor günler yaşamaya başlamıştı.

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