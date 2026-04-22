Haberler
Galeri
“Savaşın gölgesinde yükselen güç Türkiye”, “Ankara bölgesel denklemde merkez oyuncu”, İsrail basınında büyük panik
Giriş Tarihi: 22.04.2026 15:52
İran'ın Körfez'deki stratejik tesislere yönelik saldırıları, bölgede ciddi bir güvenlik krizi yaratırken aynı zamanda yeni bir jeostratejik fırsat doğurdu. Savaşın ardından Körfez ülkelerinde mevcut savunma sistemlerine ve geleneksel ittifaklara duyulan güven sarsılırken, Türkiye gelişmiş savunma teknolojileri, siyasi esnekliği ve ortak üretim odaklı iş birliği modeliyle öne çıkan alternatif bir güvenlik ortağı haline geldi. Ankara'nın sunduğu bu çok boyutlu yaklaşım, Körfez ülkelerinin ABD'ye bağımlılığını dengelemeyi amaçlayan yeni bir güvenlik ekseninin şekillenmesine zemin hazırlıyor.