Giriş Tarihi: 22.04.2026 15:52

“Savaşın gölgesinde yükselen güç Türkiye”, “Ankara bölgesel denklemde merkez oyuncu”, İsrail basınında büyük panik

İran'ın Körfez'deki stratejik tesislere yönelik saldırıları, bölgede ciddi bir güvenlik krizi yaratırken aynı zamanda yeni bir jeostratejik fırsat doğurdu. Savaşın ardından Körfez ülkelerinde mevcut savunma sistemlerine ve geleneksel ittifaklara duyulan güven sarsılırken, Türkiye gelişmiş savunma teknolojileri, siyasi esnekliği ve ortak üretim odaklı iş birliği modeliyle öne çıkan alternatif bir güvenlik ortağı haline geldi. Ankara'nın sunduğu bu çok boyutlu yaklaşım, Körfez ülkelerinin ABD'ye bağımlılığını dengelemeyi amaçlayan yeni bir güvenlik ekseninin şekillenmesine zemin hazırlıyor.

İsrail merkezli Epoch'a göre İran'ın Körfez'deki stratejik tesislere yönelik saldırıları, sadece bir güvenlik krizi yaratmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel güç dengelerinde daha merkezi bir rol üstlenmesi için yeni bir fırsat penceresi açtı.

Üst düzey güvenlik yetkililerine göre Türkiye, bu yeni gerçeklik içinde bölgesel güç dengesini yeniden şekillendirmeye çalışan ve kendisini alternatif bir güvenlik dayanağı olarak konumlandırmaya çalışan kilit bir aktör olarak öne çıkıyor.

KÖRFEZ'DE GÜVENLİK ALGISI SARSILDI

İran'la yaşanan savaşın ardından Körfez ülkelerinde oluşan sarsıntı, mevcut savunma sistemlerine ve geleneksel ittifaklara güvenmenin sınırlarını ortaya koydu. Yetkililere göre bu durum, ortaya çıkan stratejik boşluğa yeni aktörlerin girmesi için uygun bir zemin hazırladı; bu aktörlerin başında ise Türkiye geliyor.

YENİ TEHDİTLER, ESKİ SİSTEMLERİ ZORLUYOR

Enerji ve su altyapılarına yönelik saldırılar, başta insansız hava araçları ve hassas balistik füzeler olmak üzere yeni nesil tehditlerin klasik savunma sistemlerini ne ölçüde zorladığını gözler önüne serdi. Bu çerçevede Körfez ülkelerinde, güvenlik kaynaklarını çeşitlendirmeleri ve tek bir çözüme bağımlılıklarını azaltmaları gerektiğine dair artan bir farkındalık oluşuyor.

TÜRKİYE'NİN AVANTAJI: ESNEKLİK VE TEKNOLOJİ

Siyasi kaynaklar, Türkiye'nin bu zayıflığı ve beraberinde getirdiği fırsatı açıkça tespit ettiğini belirtiyor. İsrail merkezli Epoch gazetesine göre Türkiye'nin Körfez ülkelerine gelişmiş teknolojik kabiliyetler, siyasi esneklik ve katı Batı kısıtlamalarının yokluğu gibi unsurları bir arada sunması, onu özellikle cazip bir ortak haline getiriyor.

SİLAH TEDARİKÇİSİNDEN STRATEJİK ORTAĞA

Habere göre son yıllarda Türkiye, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve önleme teknolojileri dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerinin üretiminde görece bir bağımsızlık sağlamayı başardı. Siyasi kaynaklara göre Körfez ülkeleri Türkiye'yi yalnızca bir silah tedarikçisi olarak değil, aynı zamanda güç inşasında bir ortak olarak görüyor.

Ortak üretim, bilgi ve teknoloji transferi ile yerel altyapının kurulmasını içeren anlaşmalar, iş birliğinde daha derin ve daha anlamlı bir aşamaya geçildiğine işaret ediyor. Bu sayede Türkiye yalnızca silah sistemleri satmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede Körfez ülkelerinin güvenlik kapasitelerinin inşasına da entegre oluyor.

ABD'YE BAĞIMLILIK AZALIYOR

Güvenlik yetkilileri, Türkiye ile iş birliğinin derinleşmesinin aynı zamanda Körfez ülkelerinin ABD ile ilişkilerinde ince bir değişimi de yansıttığını belirtiyor. Yetkililere göre bunun nedenleri arasında Amerikan politikalarındaki kısıtlamalar, İsrail'e ilişkin hassasiyetler ve güvenlik kararlarında daha fazla bağımsızlık arzusu yer alıyor.

Türkiye, bu alan içinde söz konusu kısıtlamaları içermeyen bir alternatif sunuyor. Bunun sonucu olarak Washington'un yerini almayan ancak ona bağımlılığı azaltan tamamlayıcı bir güvenlik ekseni oluşuyor.

TÜRKİYE BÖLGESEL DENKLEMDE MERKEZE YERLEŞİYOR

İran'la yaşanan savaşın doğurduğu güvenlik krizi, Körfez ülkelerinde köklü bir süreci hızlandırmış durumda. Bu süreçte Türkiye giderek daha merkezi bir konum kazanıyor.

Askeri kabiliyetler, gelişmiş savunma sanayii ve kapsamlı stratejik ortaklık teklifinin birleşimi sayesinde Ankara, yeniden şekillenen bölgesel düzende kendisini kilit bir aktör olarak konumlandırmayı başarıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
