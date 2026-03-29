Siyonist katile 3’lü kıskaç! İran, Hizbullah ve Husiler’den eş zamanlı misilleme

ABBAS ERAKÇİ: İSRAİL SUÇLARININ BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

ABD Başkanı Donald Turmp'ın İran'ın enerji altyapısını 10 gün vurmayacağını duyurmasına rağmen İsrail önceki gece ağır saldırılarda bulundu. İran'da İsfahan ve Huzistan bölgesindeki çelik fabrikası, Fars'taki bir çimento tesisi ve İsfahan'daki iki elektrik üretim tesisi hedef alındı. Sabah saatlerinde ise Buşehr bölgesine yakın Deyyir Limanı'ndaki metanol tesisi vuruldu. Saldırıları üstlenen siyonist ordu, "50 uçak İran'da 3 farklı bölgede bulunan nükleer tesisler ile silah üretim tesislerini hedef aldı" ifadelerini kullandı.

Yezd kentindeki İran'ın nükleer programının bir parçası olan 'Sarı Kek Üretim Tesisi' hedef alındı. "Ağır Su Nükleer Tesisi de bu saldırılarda vuruldu. Buşehr kentine yakın bölgedeki nükleer tesisin avlusu üçüncü kez hedef alındı. Tesis, İran'ın elektriğinin yüzde 2'sini üretiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi "İsrail, ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiğini iddia ediyor. Ancak saldırı, ABD Başkanı'nın diplomasi için uzattığı süreyle çelişiyor. İran, İsrail'in işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecek" açıklamasını yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da "Altyapılara ve ekonomik merkezlere yönelik saldırılar karşısında düşmana kesin ve sert bir yanıt vereceğiz. Bölge ülkelerinden düşmanlarımızın savaşı onların üzerinden sürdürmesine izin vermemelerini istiyoruz" dedi.