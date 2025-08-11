Siyonistlerin planı Türkiye duvarına çarptı: İsrail’in yeni Orta Doğu hayali bitiyor! ‘Erdoğan oyun oynamıyor’

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 13:32

İsrail medyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik hamleleriyle Tel Aviv yönetiminin "yeni Orta Doğu" planına darbe vurulduğunu ve Türkiye'nin bölgede kazanan devlet olduğunu yazdı. Maariv gazetesinde yayımlanan analizde, İsrail'in tek bir meseleye odaklanıp sıkıştığı, bu sırada Ankara'nın çeşitli alanlardaki adımlarıyla sahada ve diplomaside kazanç sağladığının altı çizildi.

İsrail merkezli Maariv gazetesinde yayımlanan dikkat çekici bir analiz, Türkiye'nin bölgesel hamlelerinin İsrail'in "yeni Orta Doğu" planlarını gölgede bıraktığını yazdı. "Erdoğan oyun oynamıyor ve İsrail'in 'yeni Orta Doğu' hayalini bitiriyor" başlıklı haberde, Gazze'ye odaklanan İsrail'in askeri senaryolar arasında sıkışıp kaldığı, buna karşılık Türkiye'nin sahada ve diplomaside kazanç üstüne kazanç sağladığı vurgulandı.

ANKARA HAMLELERİYLE İSRAİL'İ GERİDE BIRAKIYOR

Habere göre Ankara, bir yandan NATO üyesi olarak Batı ile ilişkilerini sürdürürken, diğer yandan Orta Doğu'da ekonomik ve stratejik köprüler kurarak bölgesel dengeleri lehine çeviriyor.

Maariv, Türkiye çok yönlü stratejiler geliştirip farklı politikalar ürettiğini, ancak İsrail'in bu alanda aynı çeşitlilik ve esnekliği gösteremediğinin altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN ÖNE ÇIKAN ADIMLARI SIRALANDI

Gazete, son dönemde Türkiye'nin öne çıkan adımlarını sıraladı. Bunlardan ilki Kuzey Orta Doğu Ekonomik Koridoru. AzerbaycanErmenistan arasında ABD arabuluculuğunda imzalanan tarihi barış anlaşmasıyla 32 km'lik Zengezur Koridoru açıldı. Bu hat, Orta Asya'yı Türkiye'ye bağlayarak Ankara'yı Avrupa'ya açılan ana ekonomik kapı haline getiriyor.

İSRAİL'İN GÜNEY KORİDORU ZAYIFLADI

Bunlardan ikincisi Trump Modi gerilimi sonrası elde edilen avantaj. ABD Hindistan ilişkilerindeki gerginlik, İsrail'in de içinde olduğu güney koridorunu zayıflatırken Türkiye'nin öncülük ettiği kuzey hattını güçlendirdi.

ORTA DOĞU VE AFRİKA'DA TÜRK NÜFUZU ARTIYOR

Bunlardan üçüncüsü Suriye'de artan nüfuz. Türkiye ile Suriye arasında 14 milyar dolarlık altyapı projeleri anlaşması imzalandı. Şam'da yeni havaalanı ve metro sistemi de bu kapsamda yapılacak. Gazeteye göre bu hamleler Ankara'nın Orta Doğu'daki etkisini artırıyor.

Son olarak da Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki stratejik adımları öne çıktı. Somali ile askeri iş birliği ve liman kapasitesi anlaşmaları imzalandı, Türkiye'nin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki etkinliği artırıldı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL DÜZENİ ŞEKİLLENDİRİYOR"

Maariv analizine göre tüm bu gelişmeler, Türkiye'yi "yeni Orta Doğu"nun mimarlarından biri haline getirirken, İsrail ise Gazze'ye sıkışmış durumda. Gazete, "Türkiye, fırsatlar dilinde konuşarak bölgesel düzeni şekillendiriyor" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK KAZANAN ANKARA"

Gazete, Orta Doğu'da, İsrail'i ciddi şekilde etkileyecek uzun vadeli stratejik gelişmelerin yaşandığını bildirdi. Mevcut durumda en büyük kazananın Türkiye olduğunu belirtti.