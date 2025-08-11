Siyonistlerin planı Türkiye duvarına çarptı: İsrail’in yeni Orta Doğu hayali bitiyor! ‘Erdoğan oyun oynamıyor’

ORTA DOĞU VE AFRİKA'DA TÜRK NÜFUZU ARTIYOR

Bunlardan üçüncüsü Suriye'de artan nüfuz. Türkiye ile Suriye arasında 14 milyar dolarlık altyapı projeleri anlaşması imzalandı. Şam'da yeni havaalanı ve metro sistemi de bu kapsamda yapılacak. Gazeteye göre bu hamleler Ankara'nın Orta Doğu'daki etkisini artırıyor.