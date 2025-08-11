Giriş Tarihi: 11.08.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025
13:32
Siyonistlerin planı Türkiye duvarına çarptı: İsrail’in yeni Orta Doğu hayali bitiyor! ‘Erdoğan oyun oynamıyor’
İsrail medyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik hamleleriyle Tel Aviv yönetiminin "yeni Orta Doğu" planına darbe vurulduğunu ve Türkiye'nin bölgede kazanan devlet olduğunu yazdı. Maariv gazetesinde yayımlanan analizde, İsrail'in tek bir meseleye odaklanıp sıkıştığı, bu sırada Ankara'nın çeşitli alanlardaki adımlarıyla sahada ve diplomaside kazanç sağladığının altı çizildi.