MESAJ TÜM KONSOLOSLUKLARINA GÖNDERİLDİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ifşa olan iç yazışmalar hakkında yorum yapmayı reddetti. Sözcüden gelen açıklamada "ABD'ye seyahat etmeyi planlayan her kişinin kapsamlı bir kurumlar arası güvenlik incelemesinden geçmesinin standart bir prosedür olduğu" ifadeleri yer aldı. Sözcü, "Trump yönetimi vize sürecimiz boyunca ulusal güvenlik ve kamu emniyetinin en yüksek standartlarını koruyarak ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumaya odaklanmıştır.Güvenlik incelemesi, her başvuru anından itibaren vizenin karara bağlanmasına ve sonrasında verilen her vizenin geçerlilik süresi boyunca, kişinin ABD'ye seyahat etmeye uygun olmaya devam etmesini sağlamak için gerçekleştirilir" sözlerini kullandı.