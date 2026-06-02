SON DAKİKA | ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya ağır hakaret! Lübnan işgali Washington ile Tel Aviv'in arasını açtı
Giriş Tarihi: 02.06.2026 07:31 Güncelleme Tarihi: 02.06.2026 07:33

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan'la gerilimi tırmandırdığı için sinirlenerek ağza alınmayacak laflar söylediği öne sürüldü.

Son dakika haberi: ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre; Trump, Lübnan'la gerilimi tırmandırdığı için Netanyahu'ya sinirlendi.

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının farkında olduğunu ve İsrail'in karşılık verme hakkının bulunduğunu belirten Trump, buna rağmen İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) son günlerde Lübnan'da orantısız bir şekilde güç kullandığını ifade etti. Bu durumun İran'la ateşkesi uzatma çabalarını zorlaştırdığına dikkat çeken Trump'ın Netanyahu'ya "Sen kahrolası bir delisin" dediği iddia edildi.

Trump'ın ayrıca, Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk davasını ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un kendisini affetmesi için yaptığı çağrıları hatırlatarak, "Ben olmasaydım hapiste olurdun. Arkanı kolluyorum. Herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail'den nefret ediyor. Ne yaptığını sanıyorsun?" dediği aktarıldı.

Netanyahu'nun ise, "Tamam, tamam, her şeyin yolunda olduğundan emin olun" yanıtını verdiği belirtildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden habere konu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP, NETANYAHU İLE "ÇOK VERİMLİ" BİR GÖRÜŞME YAPTIĞINI DUYURMUŞTU

Trump, Netanyahu ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut'a asker gönderilmeyecek ve yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi" demişti.

Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de temas kurduğunu aktaran Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU, LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARIN SÜRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Netanyahu ise Trump'ın Lübnan'daki çatışmaların durdurulacağı yönündeki açıklamasına rağmen saldırıların devam edeceğini ifade etmişti.

Netanyahu, "Bu akşam Başkan Trump ile görüştüm ve ona, Hizbullah şehirlerimize ve vatandaşlarımıza saldırmayı bırakmazsa İsrail'in Beyrut'taki hedefleri vuracağını söyledim. Bu tutumumuz değişmedi. Buna paralel olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde planlandığı gibi operasyonlarına devam edecek" demişti.

