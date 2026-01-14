Haberler
Son dakika! ABD-İran geriliminde Netanyahu'nun uçağı detayı! Haziran 2025'teki savaşta da aynısı yapılmıştı
Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:33
Son dakika haberi: İran ile ABD arasında giderek artan gerilimin ardından Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seyahatlerinde kullandığı uçak ile ilgili detay dikkat çekti. Netanyahu'ya tahsis edilen "Wings of Zion" ülke dışına çıkarıldı.