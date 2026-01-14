Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika! ABD-İran geriliminde Netanyahu'nun uçağı detayı! Haziran 2025'teki savaşta da aynısı yapılmıştı
Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:33

Son dakika! ABD-İran geriliminde Netanyahu'nun uçağı detayı! Haziran 2025'teki savaşta da aynısı yapılmıştı

Son dakika haberi: İran ile ABD arasında giderek artan gerilimin ardından Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seyahatlerinde kullandığı uçak ile ilgili detay dikkat çekti. Netanyahu'ya tahsis edilen "Wings of Zion" ülke dışına çıkarıldı.

Son dakika... Flight Radar verilerine göre, Netanyahu'ya tahsis edilen "Wings of Zion" isimli uçak İsrail'in güneyinden havalanarak ülkeden ayrıldı. Netanyahu'nun içinde bulunmadığı uçağın rotasına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin İran'a saldırı düzenleme olasılığıyla artan gerilimin ardından Netanyahu'ya tahsis edilen uçağın yurt dışına çıkarılması dikkati çekti.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İran'da devam eden gösterilerin ardından ABD'nin İran'a saldırı düzenleyebileceği belirtiliyor.

HAZİRAN 2025'TEKİ SAVAŞTA DA YUNANİSTAN'A GÖTÜRÜLMÜŞ

ABD'nin vurması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'i de hedef alabileceği yorumları yapılıyor.

İsrail ile İran arasında Haziran 2025'teki savaşta Netanyahu'nun uçağı ülke dışına çıkarılarak Yunanistan'a götürülmüştü.