Haberler Galeri SON DAKİKA| ABD savunmasının zayıf noktası ortaya çıktı: İran’ın gizli silahına karşı savunmasız kaldılar! ‘Beklenenden daha büyük sorun’
Giriş Tarihi: 05.03.2026 14:14

Son Dakika: Pentagon, İran'ın Shahed kamikaze insansız hava araçları karşısında tüm önlemleri almış olmasına rağmen ciddi bir sorunla karşı karşıya. ABD'li yetkililer, bu saldırı İHA'larının hepsinin durdurulamayacağını itiraf etti.

CNN'in haberine göre, Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, salı günü Washington'daki Capitol Hill'de Kongre üyelerine kapalı oturumda İran'la savaşa ilişkin bilgi verdi.

ABD'Yİ ENDİŞEYE SEVK EDEN İRAN İHA'SI

Brifinge katılan bir kaynağa göre yetkililer, İran'ın tek yönlü Shahed saldırı insansız hava araçlarının (İHA) ABD savunması açısından beklenenden daha büyük bir sorun yarattığını söyledi.

Savaş Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Shahed saldırı İHA'larının özellikle alçak ve yavaş uçmaları nedeniyle hava savunma sistemlerinden kaçma konusunda balistik füzelere kıyasla daha avantajlı olduğunu kabul etti.

Brifingde, Trump yönetimi, Shahed tipi kamikaze insansız hava araçlarının ABD hava savunması için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu İHA'ların tamamının engellenmesinin mümkün olmayabileceğini ifade etti.

WASHİNGTON'UN SAVAŞ HEDEFİ

Yetkililer brifingde ayrıca ABD yönetiminin hedeflerini de yineledi. Buna göre Washington'un amacı İran'ın füze kapasitesini yok etmek, İran donanmasını etkisiz hale getirmek, İran'ın nükleer silah programını sona erdirmek ve İran'ın bölgedeki vekil güçlere silah sağlamasını durdurmak.

Brifinge katılan kaynaklara göre ABD'li yetkililer, İran'da olası bir hükümet değişikliğinin operasyonun temel hedefi olmadığını, ancak ikincil bir sonuç olabileceğini söyledi.

ABD'DE SAVAŞIN SÜRESİ HAKKINDA TARTIŞMALAR

Kongre üyeleri brifingin ardından savaşın ne kadar sürebileceği konusunda farklı değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, yetkililerin ABD'nin askeri operasyonunun 3 ila 5 hafta içinde tamamlanabileceğine dair bir zaman çizelgesi sunduğunu söyledi.

Ancak Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, toplantıdan böyle bir sonuç çıkarmadığını belirterek, "Bana oldukça açık uçlu bir süreç gibi göründü" dedi.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ise savaşın haftalar sürebileceği yönünde bilgi verildiğini ifade etti.

"SONSUZ STOK YOK"

ABD'de bazı Demokrat siyasetçiler ise savaşın uzaması halinde hava savunma mühimmatlarının hızla tükenebileceği uyarısında bulunuyor.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Senatör Mark Kelly, İran'ın çok sayıda Shahed İHA'sı ve balistik füze üretme kapasitesine sahip olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı:

"Sınırsız mühimmatımız yok. İran'ın büyük bir stokunun olduğunu biliyoruz. Bir noktadan sonra bu bir matematik problemine dönüşüyor."

