SON DAKİKA | BMGK'da Suriye gündemi ile toplandı! Suriye: "SDG anlaşmayı ihlal etti"

"SDG, BAŞKA BİR TERÖR YAPILANMASININ UZANTISIDIR"



Haseke dâhil olmak üzere, SDG yapılanmasının kalıntıları tarafından sivil altyapının tahrip edildiği ve sivillere yönelik toplu katliamlar yapıldığına dair haberler olduğunu hatırlatan yıldız, bu gelişmeleri "son derece endişe verici" olarak niteledi. Bu olayların söz konusu terör örgütünün gerçek niteliğini daha da görünür kıldığına dikkat çeken Yıldız, "Son iki haftada yaşananlar ve bu örgütün işlediği ihlaller, Türkiye'nin uzun süredir sergilediği tutumun haklılığını teyit etmektedir. Sözde SDG ne Suriyelidir, ne demokratiktir, ne de meşru bir yapıdır; bu oluşum başka bir terör yapılanmasının uzantısıdır" dedi.



"TÜRKİYE, SURİYE YÖNETİMİNİN İSTİKRAR VE BAĞIMSIZLIK ÇABALARINI DESTEKLİYOR"



Türkiye'nin Suriye yönetiminin istikrar odaklı çabalarının yanında olduğunu vurgulayan Yıldız, "Türkiye, Suriye devletinin tüm etnik kökenlerin, inançların ve mezheplerin bir arada yaşadığı; birleşik, egemen ve bağımsız bir Suriye inşa edilmesine yönelik çabalarını tam olarak desteklemektedir. Suriye hükümetinin, özellikle dil ve vatandaşlık gibi alanlarda geçmişte yaşanan sorunları gidermeye yönelik yayınladığı cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Kürtlerin Suriye'nin eşit ve onurlu vatandaşları olduğunu bir kez daha teyit etmiştir" diye konuştu.



