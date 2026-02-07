SON DAKİKA! Donald Trump’tan İran ve nükleer açıklaması: Anlaşma olmazsa sonuçları çok sert olacak

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Florida'ya giderken, başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maskat'taki ilk görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna ile çok, çok iyi görüşmeler yaptık, aynı şekilde İran'la da çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar." dedi.