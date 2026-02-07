Haberler
SON DAKİKA! Donald Trump'tan İran ve nükleer açıklaması: Anlaşma olmazsa sonuçları çok sert olacak
Giriş Tarihi: 07.02.2026 08:40
Güncelleme Tarihi: 07.02.2026 08:42
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi ve İran'ın yeni bir anlaşma yapma isteğini güçlü bir şekilde gösterdiğini belirtti. Trump ayrıca, "Anlaşma olmazsa sonuçların çok sert olacağı açık. Buna göre herkes kartlarını biliyor." dedi.