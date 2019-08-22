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haber: fenomeni çok fena rezil oldu! Yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı!

ABD'li ünlü fenomeni Tiffany Mitchell yaptığı paylaşımı ile bu sefer çok fena rezil oldu. Mitchell'in 31 Temmuz tarihinde yaptığı paylaşım neticesinde hayranları büyük tedirginlik yaşadı. Paylaşımın ardından çıkan gerçek neticesinde tepkileri ardı arkası kesilmedi. Bir anda eleştirileri yağmuruna tutulan ünlü Instagram fenomeni, art arda hikayeler attı; ancak en sonunda yaptığı paylaştığımı kaldırmak zorunda kaldı. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 20:50 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 20:52
Son dakika haber: Instagram fenomeni çok fena rezil oldu! Yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren ünlü fenomeni Tiffany Mitchell'den haberi geldi. Ünlü ismin 31 Temmuz tarihinde yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırmış ve hayranları tedirginliğe kapılmıştı. Mitchell'in paylaşımında bir tuhaflık sezen takipçileri bu durumun üzerine giderken ünlü isim bir anda eleştiri yağmuruna tutuldu.

Önce bir son dakika açıklaması yapan Instagram fenomeni, daha sonra yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

İşte, sosyal medyada günün en çok konuşulan haberlerinden birisi olan olaya ilişkin detaylar;

Son dakika haber: Instagram fenomeni çok fena rezil oldu! Yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı!

Ancak genç kadın kısa sürede büyük tepki çekti.

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Son dakika haber: Instagram fenomeni çok fena rezil oldu! Yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı!

Motorlara ilgisi ile bilinen Mitchell, geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirdiğini açıkladı.

Son dakika haber: Instagram fenomeni çok fena rezil oldu! Yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı!

Ancak takipçileri genç kadının kaza paylaşımlarında bir tuhaflık fark etti.

Son dakika haber: Instagram fenomeni çok fena rezil oldu! Yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı!

Genç kadının kaza sonrasına dair tüm paylaşımları 'kurgulanmış' gözüküyordu.

Son dakika haber: Instagram fenomeni çok fena rezil oldu! Yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı!

Genç kadının paylaşımlarında çok sayıda markaların da reklamları görünüyordu.

Son dakika haber: Instagram fenomeni çok fena rezil oldu! Yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı!

Genç kadının kazasını 'kurguladığı' ve reklam aldığı, kareler için de fotoğrafçı tuttuğu iddia edildi.

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