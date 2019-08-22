Son dakika haber: Instagram fenomeni çok fena rezil oldu! Yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren ünlü Instagram fenomeni Tiffany Mitchell'den son dakika haberi geldi. Ünlü ismin 31 Temmuz tarihinde yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırmış ve hayranları tedirginliğe kapılmıştı. Mitchell'in paylaşımında bir tuhaflık sezen takipçileri bu durumun üzerine giderken ünlü isim bir anda eleştiri yağmuruna tutuldu.

Önce bir son dakika açıklaması yapan Instagram fenomeni, daha sonra yaptığı paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

İşte, sosyal medyada günün en çok konuşulan haberlerinden birisi olan olaya ilişkin detaylar;