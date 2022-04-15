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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Rusya'nın tehdit gibi açıklamalarına şok yanıt: NATO'dan 'Baltık Denizi' hamlesi! İsveç ve Finlandiya...
Giriş Tarihi: 15.04.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 15:02

SON DAKİKA HABERİ | Rusya'nın tehdit gibi açıklamalarına şok yanıt: NATO'dan 'Baltık Denizi' hamlesi! İsveç ve Finlandiya...

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna savaşının ardından, daha fazla yayılmacı bir politika izleyeceği endişesine kapılan İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine yönelik adımlar atmaya başladı. Rusya'dan ise tehdit niteliğinde açıklamalar geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, 'NATO üyeliğinin kabulü' durumunda, ülkelerinin batı kanadındaki birlikleri 2 katından fazla artıracağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, "Barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar" yaratır dedi. NATO ise, Rusya'nın ifadelerinin ardından çok konuşulacak bir hamle yaptı. NATO, 'en yüksek hazırlığa sahip askeri güç kuvvetleri' vurgusu yaparak, NATO gemilerinin Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ | Rusya’nın tehdit gibi açıklamalarına şok yanıt: NATO’dan ’Baltık Denizi’ hamlesi! İsveç ve Finlandiya...

Son dakika haberi... İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için daha somut adımlar atması dünyanın Rusya-Ukrayna savaşından sonra en önemli gündem maddesi haline geldi. İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğini hızlandıracaklarını açıkladı. Tüm bu, gelişmlerin ardından ise Rusya tehdit gibi açıklamalar yaptı. NATO'dan ise jet hamle geldi. NATO, Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ | Rusya’nın tehdit gibi açıklamalarına şok yanıt: NATO’dan ’Baltık Denizi’ hamlesi! İsveç ve Finlandiya...

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya geldi. İki lider ikili görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

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SON DAKİKA HABERİ | Rusya’nın tehdit gibi açıklamalarına şok yanıt: NATO’dan ’Baltık Denizi’ hamlesi! İsveç ve Finlandiya...

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, gelecek haftalarda NATO'ya üye olup olmayacağına karar verileceğini söyleyerek, "Ancak süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek" dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise, "Bu, tarihimizdeki en önemli dönem. Güvenlik ortamı tamamen değişti. İsveç için, güvenliğimiz ve barış için en iyisini düşünmek zorundayız" dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Rusya’nın tehdit gibi açıklamalarına şok yanıt: NATO’dan ’Baltık Denizi’ hamlesi! İsveç ve Finlandiya...

RUSYA'DAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın batı kanadındaki birliklerini 2 katından fazla arttıracağı uyarısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasaydı İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olması gibi bir ihtimalin tartışılmayacağı yönündeki iddialara da cevap veren Medvedev, "Ukrayna'daki özel operasyon olmasaydı, bu ülkelerin NATO'ya katılması ihtimalinin ortaya çıkmayacağını ve durumun Rusya için daha kolay olacağını öne sürmenin bir anlamı yok. Birincisi, daha önce onları ittifaka çekmek için girişimlerde bulunuldu. İkincisi ve en önemlisi, bu ülkelerle Ukrayna'da olduğu gibi toprak anlaşmazlığımız yok. Bu yüzden üyeliğin bizim için ölçütü farklıdır" dedi.

SON DAKİKA HABERİ | Rusya’nın tehdit gibi açıklamalarına şok yanıt: NATO’dan ’Baltık Denizi’ hamlesi! İsveç ve Finlandiya...

'OLUMSUZ SONUÇLAR YARATIR'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını belirtti.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendirdi.

Söz konusu ülkelerin topraklarının NATO tarafından keşfedildiğini ve burada geniş çaplı askeri tatbikatların yapıldığını belirten Zaharova, şunları kaydetti:

"NATO'nun hedefi, askeri potansiyeli ve coğrafi genişlemeyi yoğunlaştırmak, Rusya'yı tehdit etmek için başka bir cephe oluşturmaktır ancak Baltık bölgesindeki Finlandiyalı ve İsveçli komşularımızın, NATO'nun Rusya ile yeni yüzleşme cephesine dönüşmesine neden gerek duyduğu belirsiz. Kuzey Avrupa'da barış ve istikrar için olumsuz sonuçların olacağı aşikardır."

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