Giriş Tarihi: 15.04.2022 14:59
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
15:02
SON DAKİKA HABERİ | Rusya'nın tehdit gibi açıklamalarına şok yanıt: NATO'dan 'Baltık Denizi' hamlesi! İsveç ve Finlandiya...
Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna savaşının ardından, daha fazla yayılmacı bir politika izleyeceği endişesine kapılan İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine yönelik adımlar atmaya başladı. Rusya'dan ise tehdit niteliğinde açıklamalar geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, 'NATO üyeliğinin kabulü' durumunda, ülkelerinin batı kanadındaki birlikleri 2 katından fazla artıracağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, "Barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar" yaratır dedi. NATO ise, Rusya'nın ifadelerinin ardından çok konuşulacak bir hamle yaptı. NATO, 'en yüksek hazırlığa sahip askeri güç kuvvetleri' vurgusu yaparak, NATO gemilerinin Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu.