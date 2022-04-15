SON DAKİKA HABERİ | Rusya’nın tehdit gibi açıklamalarına şok yanıt: NATO’dan ’Baltık Denizi’ hamlesi! İsveç ve Finlandiya...

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, gelecek haftalarda NATO'ya üye olup olmayacağına karar verileceğini söyleyerek, "Ancak süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek" dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise, "Bu, tarihimizdeki en önemli dönem. Güvenlik ortamı tamamen değişti. İsveç için, güvenliğimiz ve barış için en iyisini düşünmek zorundayız" dedi.