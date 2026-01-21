Son dakika haberi: Suriye’de SDG devri kapanıyor! Oyun bozan SDG/YPG’ye son şans: 4 gün süre verildi

Şam yönetimi kaosun engellenmesi için ''Savunma Bakanlığı, Haseke ilindeki tüm DEAŞ hapishaneleri ve Hol Kampı'nın güvenliğini uluslararası standartlar çerçevesinde devralmaya ve yönetmeye tamamen hazır olduğunu teyit etmektedir" açıklamasını yaptı. Terör örgütünün elindeki son koz da böylelikle ortadan kalkmış oldu.