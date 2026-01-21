Son dakika haberi: Suriye’de SDG devri kapanıyor! Oyun bozan SDG/YPG’ye son şans: 4 gün süre verildi

Haberler
Suriye'de SDG devri kapanıyor! Oyun bozan SDG/YPG'ye son şans: 4 gün süre verildi
Son dakika haberi: Suriye yönetiminin 'Bir ve Bütün Suriye' hedefine barışçıl şekilde ulaşmak için gösterdiği çaba ve kararlılığı gösteren bir adım daha atıldı. Suriye Cumhurbaşkanlığı, terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlaması için örgüte 4 gün süre tanıdı.