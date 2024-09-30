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Haberler Galeri SON DAKİKA | İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi
Giriş Tarihi: 30.09.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 18:22

SON DAKİKA | İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi

Son dakika haberleri... Katil İsrail güçleri, Gazze'de binlerce masum insanı katlettikten sonra gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail şimdi de Lübnan'a kara harekatı hazırlığı içinde. A Haber ekibi, Lübnan-İsrail sınırında İsrail'in katliam tanklarını görüntüledi.

SON DAKİKA | İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi

Katil İsrail, Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından bu kez kara harekatı başlatmaya hazırlanıyor. A Haber ekibi işgalci İsrail güçlerinin katliam tanklarını yerinde görüntüledi.

SON DAKİKA | İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi

A Haber muhabiri İslim İstanbullu bölgeden şunları aktardı:

"Hazırlığın olduğunu günlerdir söylüyoruz. Şu anda İsrail ordusuna ait askeri araçların yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz."

İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi

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SON DAKİKA | İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi

İSRAİL'DE KARA SALDIRISI HAZIRLIĞI

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a kara saldırısına hazırlandıklarını duyurmuştu.

Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemişti.

SON DAKİKA | İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi

İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1208 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

SON DAKİKA | İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1208 kişi öldü.

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