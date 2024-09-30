Giriş Tarihi: 30.09.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
18:22
SON DAKİKA | İsrail-Lübnan sınırında tehlikeli hareketlilik! A Haber, katliam tanklarını görüntüledi
Son dakika haberleri... Katil İsrail güçleri, Gazze'de binlerce masum insanı katlettikten sonra gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail şimdi de Lübnan'a kara harekatı hazırlığı içinde. A Haber ekibi, Lübnan-İsrail sınırında İsrail'in katliam tanklarını görüntüledi.