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Giriş Tarihi: 06.10.2024 17:25 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 17:28

SON DAKİKA… İsrail'in çağrı cihazı saldırılarının gizemi ortaya çıktı! ABD basını yazdı: Meğer yıllar önce planlanmış!

SON DAKİKA… Orta Doğu'yu savaşa sürükleyen İsrail, Lübnan'da 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Hizbullah'a ait olan 5 binden fazla çağrı cihazına siber saldırı düzenledi. Binlerce kişinin yaralandığı 40 kişinin ise hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ABD merkezli Washington Post gazetesi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı: Saldırı yıllar önce planlanmış!

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SON DAKİKA… İsrail’in çağrı cihazı saldırılarının gizemi ortaya çıktı! ABD basını yazdı: Meğer yıllar önce planlanmış!

İsrail, Lübnan'da 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Hizbullah'a ait olan iletişim cihazlarını patlatmıştı. Patlayıcıların infilak etmesi sonucu, iki gün içerisinde en az 40 kişi öldü, binlercesi de yaralandı. Hem Hizbullah mensupları hem de Lübnanlı sivillerin ölümüne yol açan patlamalar, Hizbullah'ın güvenlik uygulamalarını sorgulattı.

SON DAKİKA… İsrail’in çağrı cihazı saldırılarının gizemi ortaya çıktı! ABD basını yazdı: Meğer yıllar önce planlanmış!

YILLARIN PLANI

Washington Post, İsrail'in karanlık istihbarat servisi Mossad'ın, Gazze savaşından bir yıl önce, 2022'de çağrı cihazlarını patlayıcılarla doldurma planına başladığını bildirdi.

Bu planı uygulamaya koyma fikri, Mossad'ın, 2015 yılı gibi erken bir tarihte Hizbullah'ın telsizlerini patlayıcılarla doldurduğu ve patlatılması gereken tarihe kadar onlara dokunmadığı planın ardından geldi.

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SON DAKİKA… İsrail’in çağrı cihazı saldırılarının gizemi ortaya çıktı! ABD basını yazdı: Meğer yıllar önce planlanmış!

MOSSAD UZUN ZAMANDIR DİNLİYORDU

Uzun zamandır İsrail'in düşmanı olan Hizbullah, düşmanlarının istihbarat toplamasını engellemek amacıyla düşük kaliteli teknoloji cihazları kullanıyordu.

Ancak düşük kalite cihazlar İsrail'in istihbarat toplamasını engelleyemedi. Washington Post, Mossad'ın dokuz yıl önce Lübnan'a bubi tuzaklı telsizler yerleştirmeye başladığını, her cihaza büyük boy bir pil takımı, gizli bir patlayıcı ve İsrail'in iletişimleri dinlemesine olanak tanıyan bir iletim sistemi yerleştirdiğini ortaya koydu.

İsrailliler, birkaç yıldır Hizbullah'ı dinlemekle ve istedikleri zaman bombaları patlatma seçeneğini ellerinde tutmakla yetiniyorlardı.

SON DAKİKA… İsrail’in çağrı cihazı saldırılarının gizemi ortaya çıktı! ABD basını yazdı: Meğer yıllar önce planlanmış!

YENİ BİR FIRSAT YAKALADILAR

Ancak yeni bir fırsat gören Mossad, planı büyütmeye karar verdi. Dünya çapında dağıtımı olan bir ürün buldu. Bu ürün Hizbullah'ın şüphelerini uyandırabilecek İsrail veya Yahudi çıkarlarıyla hiçbir bağlantısı olmayan tanınmış bir ticari markanın Tayvan menşeli Apollo çağrı cihazıydı. Mossad, hemen bu cihazları satın aldı.

SON DAKİKA… İsrail’in çağrı cihazı saldırılarının gizemi ortaya çıktı! ABD basını yazdı: Meğer yıllar önce planlanmış!

İŞTE HİZBULLAH BÖYLE KANDIRILDI

Hizbullah'a yapılan satış teklifi, onların güvendiği ve Apollo ile bağlantıları bulunan bir pazarlama yetkilisinden geldi. Pazarlama yetkilisi, Hizbullah ile temas halindeydi ve onlara yeni çağrı cihazının çok daha iyi olduğunu aktardı. Washington Post'un görüştüğü bu yetkilinin ismi kaynaklar tarafından açıklanmadı.

İsrailli bir yetkiliye göre, Hizbullah'a AR924 modeli satıldı. Yetkili, AR924'ün en önemli satış kozlarından birinin "kabloyla şarj edilebilmesi" olduğunu bildirdi. Ayrıca pillerin daha uzun ömürlü olduğunu da ekledi.

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