Giriş Tarihi: 06.10.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
17:28
SON DAKİKA… İsrail'in çağrı cihazı saldırılarının gizemi ortaya çıktı! ABD basını yazdı: Meğer yıllar önce planlanmış!
SON DAKİKA… Orta Doğu'yu savaşa sürükleyen İsrail, Lübnan'da 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Hizbullah'a ait olan 5 binden fazla çağrı cihazına siber saldırı düzenledi. Binlerce kişinin yaralandığı 40 kişinin ise hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ABD merkezli Washington Post gazetesi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı: Saldırı yıllar önce planlanmış!