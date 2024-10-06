SON DAKİKA… İsrail’in çağrı cihazı saldırılarının gizemi ortaya çıktı! ABD basını yazdı: Meğer yıllar önce planlanmış!

İŞTE HİZBULLAH BÖYLE KANDIRILDI

Hizbullah'a yapılan satış teklifi, onların güvendiği ve Apollo ile bağlantıları bulunan bir pazarlama yetkilisinden geldi. Pazarlama yetkilisi, Hizbullah ile temas halindeydi ve onlara yeni çağrı cihazının çok daha iyi olduğunu aktardı. Washington Post'un görüştüğü bu yetkilinin ismi kaynaklar tarafından açıklanmadı.

İsrailli bir yetkiliye göre, Hizbullah'a AR924 modeli satıldı. Yetkili, AR924'ün en önemli satış kozlarından birinin "kabloyla şarj edilebilmesi" olduğunu bildirdi. Ayrıca pillerin daha uzun ömürlü olduğunu da ekledi.