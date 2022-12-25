Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Rusya lideri Putin'den Patriot füzesi açıklaması: Anında yok edilecek
Giriş Tarihi: 25.12.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 14:12

Son dakika | Rusya lideri Putin'den Patriot füzesi açıklaması: Anında yok edilecek

Son dakika haberi: ABD'nin Ukrayna'ya vereceği Patriot hava savunma sistemi ile ilgili konuşan Rusya lideri Putin, "Rusya tarafından yüzde 100 yok edilecek" sözlerine yer verdi.

Son dakika | Rusya lideri Putin’den Patriot füzesi açıklaması: Anında yok edilecek

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni yayınlanan bir röportajında Batı'nın Rusya'yı parçalamayı hedeflediğini söyleyerek, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından yok edileceğinden yüzde 100 emin olduğunu açıkladı.

Son dakika | Rusya lideri Putin’den Patriot füzesi açıklaması: Anında yok edilecek

Devlet televizyonuna konuşan Putin ayrıca, "Kabul edilebilir çözümler konusunda herkesle müzakereye hazırız; ancak bu onlara kalmış. Biz müzakereyi reddetmiyoruz, onlar reddediyor" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Rusya lideri Putin’den Patriot füzesi açıklaması: Anında yok edilecek

Batı ile jeopolitik çatışmanın tehlikeli olup olmadığıan da cevap veren Putin, "O kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

Son dakika | Rusya lideri Putin’den Patriot füzesi açıklaması: Anında yok edilecek

Putin, jeopolitik hasımlarının Rusya'yı parçalamak istediğini de sözlerine ekleyerek, "Rusya eşsiz bir ülke ve insanımız da olağanüstü" dedi.

Son dakika | Rusya lideri Putin’den Patriot füzesi açıklaması: Anında yok edilecek

Geçtiğimiz günlerde de Putin patriotlarla ilgili açıklama yaparak ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerini "boşuna" sevk edeceğini belirterek, "Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak." demişti.

SON DAKİKA