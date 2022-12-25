Son dakika | Rusya lideri Putin’den Patriot füzesi açıklaması: Anında yok edilecek

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni yayınlanan bir röportajında Batı'nın Rusya'yı parçalamayı hedeflediğini söyleyerek, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından yok edileceğinden yüzde 100 emin olduğunu açıkladı. Devlet televizyonuna konuşan Putin ayrıca, 'Kabul edilebilir çözümler konusunda herkesle müzakereye hazırız; ancak bu onlara kalmış. Biz müzakereyi reddetmiyoruz, onlar reddediyor' ifadelerine yer verdi. Batı ile jeopolitik çatışmanın tehlikeli olup olmadığıan da cevap veren Putin, 'O kadar tehlikeli olduğunu düşünmüyorum' ifadelerine yer verdi. Putin, jeopolitik hasımlarının Rusya'yı parçalamak istediğini de sözlerine ekleyerek, 'Rusya eşsiz bir ülke ve insanımız da olağanüstü' dedi. Geçtiğimiz günlerde de Putin patriotlarla ilgili açıklama yaparak ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerini 'boşuna' sevk edeceğini belirterek, 'Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak.' demişti. Putin, 'Eski bir sistem ve bizim S-300 gibi çalışmıyorlar. Bunların savunma silahları olduğunu söylüyorlar, peki biz de öyle varsayalım. O halde çaresi de bulunur. Bunu yapanlar (sevkiyat) boşuna yapıyorlar. Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak.' diye konuşmuştu. Putin, Rusya'nın askeri kaynaklarının, Ukrayna'nın askeri kaynaklarından daha fazla olduğuna işaret ederek, '(Ukrayna'da) Gün içinde kullandığımız top mermisinin sayısını vermeyeceğim. Bu rakamlar büyük. Ancak aramızdaki fark şu; Ukrayna'nın askeri kaynakları sıfırlanmaya doğru gidiyor, yakında kapasitesi kalmayacak. Bizim kapasitemiz ise artıyor.' ifadelerini kullanmıştı. Putin, şöyle devam etmişti: 'Batılı ülkelerin ve NATO ülkelerinin askeri kaynaklarının tükenme eşiğinde olmadığını düşünüyorum ama buradaki mesele başka. Ukrayna'ya silahlar Varşova Paktı'nın eski ülkelerinden geliyor. Bu silahların birçoğu Sovyet yapımıdır. Bunlar, tükenmek üzeredir.'