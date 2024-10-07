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Haberler Galeri SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in katliamlarına Batı medyasından destek! Kirli oyunları ifşa oldu: Soykırımı böyle gizlemeye çalıştılar!
Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:13

SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in katliamlarına Batı medyasından destek! Kirli oyunları ifşa oldu: Soykırımı böyle gizlemeye çalıştılar!

Son dakika… Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda bir yıl geride kaldı. 42 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiği katliamlara dünya gözünü kulağını tıkadı. Batı medyası ise soykırımı yalan haberlerle saklamaya çalıştı. CNN ve BBC'deki gazeteciler İsrail yanlısı haber kuruluşlarının insanları nasıl kandırdığını tek tek anlattı.

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SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in katliamlarına Batı medyasından destek! Kirli oyunları ifşa oldu: Soykırımı böyle gizlemeye çalıştılar!

Dünyanın önde gelen iki haber kanalı olan CNN ve BBC için Gazze savaşını takip eden on gazeteci, bu haber kuruluşlarının iç işleyişini ifşa etti. Gazeteciler, haberlerde İsrail yanlısı bir taraf tutma politikası, sistematik çifte standartlar olduğunu ve gazetecilik ilkelerinin sık sık ihlal edildiğini iddia etti.

SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in katliamlarına Batı medyasından destek! Kirli oyunları ifşa oldu: Soykırımı böyle gizlemeye çalıştılar!

SAHTE İSRAİL PROPAGANDASI KONULDU

Gazeteciler, kanaldaki üst düzey yöneticilerin çoğu zaman İsrailli yetkilileri katliamdan sorumlu tutmadıklarını ve İsrail vahşetini önemsiz göstermek için haberciliğe müdahale ettiklerini öne sürdü. CNN'de bir olayda, personel üyelerinin önceden uyarılarına rağmen yayına sahte İsrail propagandası konuldu.

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SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in katliamlarına Batı medyasından destek! Kirli oyunları ifşa oldu: Soykırımı böyle gizlemeye çalıştılar!

İSRAİL'İN KATLİAMINI DESTEKLEDİLER

Gazeteciler, dünya medyasını inceleyen haftalık bir program olan El Cezire'nin The Listening Post programına, Batı Medyasının Objektifinin Arkasında: Gazze'nin Başarısızlığı adlı belgeseli için konuştu.

SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in katliamlarına Batı medyasından destek! Kirli oyunları ifşa oldu: Soykırımı böyle gizlemeye çalıştılar!

CNN'de gazetecilik yapan ismi açıklanmayan kişi, 7 Ekim öncesinde kuruluşun gazetecilik uygulamalarına "sonunu kadar güvendiğini" ifade etti. İsmi açıklanmayan bir gazeteci, "Ancak 7 Ekim'den sonra, İsrail'in eylemlerini destekleyen haber içeriklerinin ne kadar kolay ortaya çıktığını gördüğümde gerçekten sarsıldım" sözlerini kullandı.

SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in katliamlarına Batı medyasından destek! Kirli oyunları ifşa oldu: Soykırımı böyle gizlemeye çalıştılar!

CNN'NİN HAMAS YALANI ORTAYA ÇIKTI

Kasım ayında CNN Uluslararası Dış Haberler Editörü Nic Robertson, İsrail ordusuyla birlikte Gazze'deki bombalanan el-Rantisi Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti.

Askeri sözcü Daniel Hagari, Hamas'ın hastaneyi İsrailli esirleri saklamak için kullandığına dair kanıt bulduğunu iddia etti.

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