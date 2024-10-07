Giriş Tarihi: 07.10.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
12:13
SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in katliamlarına Batı medyasından destek! Kirli oyunları ifşa oldu: Soykırımı böyle gizlemeye çalıştılar!
Son dakika… Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda bir yıl geride kaldı. 42 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiği katliamlara dünya gözünü kulağını tıkadı. Batı medyası ise soykırımı yalan haberlerle saklamaya çalıştı. CNN ve BBC'deki gazeteciler İsrail yanlısı haber kuruluşlarının insanları nasıl kandırdığını tek tek anlattı.