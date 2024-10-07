SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in katliamlarına Batı medyasından destek! Kirli oyunları ifşa oldu: Soykırımı böyle gizlemeye çalıştılar!

Dünyanın önde gelen iki haber kanalı olan CNN ve BBC için Gazze savaşını takip eden on gazeteci, bu haber kuruluşlarının iç işleyişini ifşa etti. Gazeteciler, haberlerde İsrail yanlısı bir taraf tutma politikası, sistematik çifte standartlar olduğunu ve gazetecilik ilkelerinin sık sık ihlal edildiğini iddia etti.