Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Suriye’de istikrara Kandil engeli! SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı
Giriş Tarihi: 13.01.2026 07:09 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 07:11

SON DAKİKA | Suriye’de istikrara Kandil engeli! SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı

Son dakika haberi: Suriye ordusu, Halep'i SDG'li militanlardan temizledi. Olaylar örgüt içindeki ayrışmayı ortaya çıkardı. SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı. Buna göre Kandil ile terörist Bahoz Erdal aynı çizgide, Mazlum Abdi ile İlham Ahmed ise Şam'a yakın hareket ediyor.

ANKARA
  • ABONE OL
SON DAKİKA | Suriye’de istikrara Kandil engeli! SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı

Son dakika haberi: Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'te Şam yönetimi, terör örgütüne yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Operasyon başlamadan birkaç gün önce 4 Ocak'ta Şam'da kritik toplantı yapıldı.

SON DAKİKA | Suriye’de istikrara Kandil engeli! SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı

Bu toplantıda Suriye yönetimi, PKK/KCK/SDG tarafına "10 Mart Mutabakatı'na uyun, entegrasyon sürecini başlatın" mesajını verdi. Aksi halde operasyonlar düzenleneceği uyarısı yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Suriye’de istikrara Kandil engeli! SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı

UYARILARA KULAK TIKADILAR

Terör örgütü SDG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi, sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed ve bazı isimler uzlaşıya açık bir tavır sergiledi.

SON DAKİKA | Suriye’de istikrara Kandil engeli! SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı

Buna karşın geçmişte sivillere yönelik katliamlarıyla tanınan Bahoz Erdal kod adlı "Fehman Hüseyin"e yakın taraf, Türkiye ve Şam yönetiminin uyarılarına kulak tıkadı, Kandil yönetimi bölgede sıkışan unsurlarına "Kalın" talimatı verdi.

SON DAKİKA | Suriye’de istikrara Kandil engeli! SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı

ESKİ METOTLAR İŞE YARAMADI

Bunun arka planında, Kandil'in, ABD başta olmak üzere Batılı devletlere "Suriye ordusu, DEAŞ'la birlikte hareket ediyor" algısını empoze ederek eskiden olduğu gibi destek göreceğini umut etmesi yatıyor.

SON DAKİKA | Suriye’de istikrara Kandil engeli! SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı

Kandil'in El Hol kampındaki DEAŞ'lı teröristler kozu da tutmadı, çünkü Batı, örgütün para karşılığı bu teröristleri serbest bıraktıklarını artık biliyor.

SON DAKİKA | Suriye’de istikrara Kandil engeli! SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı

Alışılmış terör yöntemlerinden "sivilleri kalkan yapma" metotları da Suriye ordusunun sivil hassasiyeti sebebiyle neticelenmedi.

SON DAKİKA | Suriye’de istikrara Kandil engeli! SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı

GÖZLER HALEP'İN DOĞUSUNDA

Suriye ordusu, terör örgütü SDG'nin Halep'in doğu kırsalındaki tahkimatına dikkati çekerek, herhangi bir askeri eyleme sert karşılık vereceğini bildirdi.

SON DAKİKA | Suriye’de istikrara Kandil engeli! SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı

Halep'in doğusunda Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG'nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığı belirtildi.