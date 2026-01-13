Haberler
SON DAKİKA | Suriye’de istikrara Kandil engeli! SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı
Giriş Tarihi: 13.01.2026 07:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 07:11
Son dakika haberi: Suriye ordusu, Halep'i SDG'li militanlardan temizledi. Olaylar örgüt içindeki ayrışmayı ortaya çıkardı. SABAH bölgede yaşananların arka planına ulaştı. Buna göre Kandil ile terörist Bahoz Erdal aynı çizgide, Mazlum Abdi ile İlham Ahmed ise Şam'a yakın hareket ediyor.