Haberler
Galeri
SON DAKİKA | Suriye'de siviller tahliye edildi! Operasyon başladı: SDG’ye Halep’te Şam tokadı
Giriş Tarihi: 08.01.2026 08:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 08:27
SON DAKİKA | Suriye'de siviller tahliye edildi! Operasyon başladı: SDG’ye Halep’te Şam tokadı
Son dakika haberi: Suriye ordusu, hiçbir uyarıyı dinlemeyen, anlaşmalara uymayan ve sivillere saldıran terör örgütü SDG'ye karşı harekete geçti. Şam yönetimi, örgüte yönelik Halep'te sınırlı askeri operasyon başlattı. SDG işgali altındaki iki mahalle kapalı askeri bölge ilan edildi.