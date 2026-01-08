SON DAKİKA | Suriye’de siviller tahliye edildi! Operasyon başladı: SDG’ye Halep’te Şam tokadı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Son dakika haberi: Suriye ordusu, hiçbir uyarıyı dinlemeyen, anlaşmalara uymayan ve sivillere saldıran terör örgütü SDG'ye karşı harekete geçti. Şam yönetimi, örgüte yönelik Halep'te sınırlı askeri operasyon başlattı. SDG işgali altındaki iki mahalle kapalı askeri bölge ilan edildi.

Hüseyin KAÇAR
BETÜL USTA
Son dakika haberi: Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlattı. Açıklamada son bir ay içinde terör örgününün saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Terör örgütü PKK/YPG, Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti. 3'ü asker ve 3'ü sivil toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedildi.

VATANDAŞ TALEP ETTİ

Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi. Hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep- Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı.

Suriye ordusu, Halep'te iki mahalleyi kapalı askeri bölge ilan etti. Halep'te terör örgütü PKK/ YPG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle siviller için tahliye güzergâhı oluşturuldu. Ayrıca çatışmalardan etkilenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler için kısa sürede çok sayıda merkez hazırlandı.

SİVİLLERE TAHLİYE

Suriye Hükümeti, Halep'te sivillerin korunması, can güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi konusunda tam bir hassasiyet gösterildiğini açıkladı. Bölgede yaşayan sivillere yönelik acil bir uyarı yayımlayan Suriye ordusu, Şeyh Maksud ve Eşrefiye sakinlerinden derhal SDG mevzilerinden uzaklaşmalarını istedi.

Suriye ordusu, sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi için El Avariz Geçidi ve El Zuhur Caddesi Geçidi olmak üzere iki insani koridor açıldığını duyurdu. Güvenliğin sağlanmasıyla binlerce sivil, güvenli bölgelere geçmeye başladı. Çatışmalar dolayısıyla, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkan binlerce aile, kent genelinde camilere ve oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

BÖLGE HALKI ÖRGÜTÜN KARŞISINDA

Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini 2012'de işgal eden SDG'li militanlar bölge halkını sürekli göçe zorluyor. Bölgede yoğunlukta olan Arap nüfus, SDG'ye karşı sık sık protestolar düzenliyordu. Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakmıştı.

ÜLKEDE TEK BİR ORDU OLACAK

Suriye yönetimi, terör örgütü SDG'nin 10 Mart Anlaşması'nı tanımayarak fiilen ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada PKK/ YPG'nin orduyu çatışma sahasını kendi belirleyeceği açık bir savaşa çekmeye çalıştığı vurgulandı. Suriye yönetimi, terör örgütü SDG'nin bütün unsurlarına ülkede tek bir ordu olacağını ve silahların tek elde toplanacağını defalarca kez dile getirdi.

SURİYE'NİN BİRLİĞİNE KARŞI PLANLI PROVOKASYON

Suriye Ordusu, yalnızca meşru müdafaa hakkı kapsamında ve saldırıların kaynaklandığı noktaları hassas bir şekilde hedef alarak karşılık verdi. Suriye Ordu Birimleri, sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösterdi. Bu provokasyonların, Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit ettiği ve SDG/PKK terör örgütünün ayrılıkçı emellerini gerçekleştirmeye yönelik planlı bir girişim olduğu değerlendiriliyor.

REJİM KALINTILARINI DESTEKLEDİLER

Suriye hükümeti, gerek Halep özelinde gerekse Suriye genelinde SDG ile uzlaşılmış bir çözüme varılması amacıyla bugüne kadar pek çok girişimde bulunmuş, iyi niyetle yoğun çaba sarf etti. Bu kapsamda, en son 4 Ocak 2026 tarihinde Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda da entegrasyon ve barışçıl çözüm yolları müzakere edildi; ancak SDG tarafının samimi bir yaklaşım sergilememesi nedeniyle somut bir çözüme ulaşılamadı.

Örgüt, rejim kalıntılarını desteklemeye devam etti, Suriye devleti ve halkı aleyhine faaliyet gösterdi.Son dönemde imzalanan ateşkes anlaşmalarını ve diyalog süreçlerini ihlal eden bu saldırılar, örgütün barış ve entegrasyon süreçlerine bağlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bu yaşananlar sonucunda; Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresi geçici olarak kapalı askeri bölge ilan edildi, sivillerin güvenliği için tahliye koridorları açıldı ve tahliye işlemleri başlatıldı. Şehirdeki okullar, kamu kurumları ve bazı ulaşım hatları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

PROVOKASYONLARA YANIT VERİLMEYE DEVAM EDİLECEK

Suriye hükümetinin, etnik ve mezhepsel köken ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya kararlı olduğu ve terör örgütlerinin bu tür saldırıları karşısında ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma hakkını sonuna kadar kullanacağı belirtiliyor.

Suriyeli Kürtlerin de Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu, sivil halkın güvenliğinin sağlanması Suriye Ordusu ve güvenlik güçlerinin temel önceliği olduğu anlayışıyla hareket edilecek. Suriye hükümeti, SDG/PKK ile diyalog ve uzlaşı kapısını açık tutulmakla birlikte, provokasyonlara ve saldırılara karşı gereken her türlü yanıt vermeye devam edecek.

Suriye hükümeti, uluslararası toplumun, SDG/PKK terör örgütüne verdiği desteği gözden geçirmesini ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini bekliyor.