SON DAKİKA | Suriye’de siviller tahliye edildi! Operasyon başladı: SDG’ye Halep’te Şam tokadı

REJİM KALINTILARINI DESTEKLEDİLER



Suriye hükümeti, gerek Halep özelinde gerekse Suriye genelinde SDG ile uzlaşılmış bir çözüme varılması amacıyla bugüne kadar pek çok girişimde bulunmuş, iyi niyetle yoğun çaba sarf etti. Bu kapsamda, en son 4 Ocak 2026 tarihinde Şam'da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda da entegrasyon ve barışçıl çözüm yolları müzakere edildi; ancak SDG tarafının samimi bir yaklaşım sergilememesi nedeniyle somut bir çözüme ulaşılamadı.



