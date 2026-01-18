SON DAKİKA | Suriye’ye hendek operasyonları modeli! Sıradaki hedefler: Rakka ve Deyrizor

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.01.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 07:39

Son dakika haberi: Halep'te yaşanan gelişmelerden sonra SDG'nin, Suriye'ye entegre olmakta direnmesi halinde nasıl bir süreç yaşanacağının planlaması yapılıyor. Türkiye ve Şam yönetimi, entegrasyon konusunda kararlı. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda Rakka ve Deyrizor'a yönelik operasyonlar da gündeme gelebilir. Türkiye, operasyonlarda hava ve istihbarat desteği sağlamayı planlarken hendek savaşları tecrübelerini de Suriye ile paylaşıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise siviller konusunda çok hassas ve bunu Şara'ya iletti. Halep'teki süreçte sivillerin zarar görmemesinde Türkiye'nin telkinleri etkili oldu.

Devletin zirvesi ve ilgili kurumlarda sürece ilişkin konuşulanlar ve sahada yaşananlar şöyle:

HAVA VE İSTİHBARAT DESTEĞİ

SDG'nin, Suriye'ye entegre olmakta direnmesi halinde Fırat'ın doğu ve batısındaki operasyonlar devam edecek. Operasyonları Suriye yönetimi yürütecek ancak gerek duyulması halinde Türkiye hava ve istihbarat desteği sağlayacak.

KAMUOYUNU ZEHİRLEMELERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Bu süreçte hem uluslararası toplum hem de Türkiye'deki Kürt vatandaşların rahatsız olmaması, yanlış bilgi yayılmaması için iyi bir kamu diplomasisi yürütülecek.

Türkiye'nin daha önce yaptığı operasyonlarda 'Siviller öldürülüyor, Kürtleri yok etmeye çalışıyorlar' gibi propaganda yapılmış, bu yalan özellikle Kürt vatandaşlar ve dünya kamuoyunda belli ölçüde karşılık bulmuştu. Ancak bu kez yürütülecek çalışmayla dezenformasyona izin verilmeyecek.

RAKKA VE DEYRİZOR

Operasyonların ilk aşaması Rakka, ardından Deyrizor olacak. Burada kritik nokta Rakka. SDG'nin tavrını sürdürmesi halinde Kamışlı'ya kadar ilerlemek konusunda Türkiye ve Suriye yönetiminin kararlı olduğu belirtiliyor. Ancak güvenlik kaynakları, Kamışlı'ya sıra gelmeden örgütün masaya döneceğini ve entegrasyona mecbur kalacağını düşünüyor.

DESTEK BULAMADILAR

Özellikle Halep sürecinde SDG, ABD'den umduğu desteği alamadığı gibi İsrail de YPG'ye verdiği hiçbir taahhüdü yerine getirmedi. Bunu boşaltılan mahallelerdeki operasyonlar sırasında gördüler. Bu çok önemli bulunuyor. SDG'nin masaya dönmesinde de ekili olacağı konuşuluyor.

ERDOĞAN'DAN KRİTİK MESAJLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siviller konusunda çok hassas ve bunu Suriye Devlet Başkanı Şara'ya iletti. Bununla da yetinilmedi. Suriye'ye giden bakanlar, Şam yönetimine defalarca sivillere asla zarar verilmemesini belirtti. Halep operasyonu sırasında, siviller konusundaki hassasiyet Türkiye'nin bu telkinlerinin sonucu gerçekleşti.

HENDEK MODELİ

Türkiye, çözüm sürecinin bitmesiyle birlikte bir çok şehirde vatandaşları adeta canlı kalkan olarak kullanan terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar düzenlemişti. Aylarca süren bu operasyonlar sırasında terör örgütü kentlerden sökülüp atıldı.

Türkiye, hendek operasyonlarında yaşadığı tecrübeyi Suriye yönetimi ile paylaşıyor. Halep'teki operasyonda bu tecrübeden yararlanıldı. SDG'nin geri adım atmaması halinde Rakka'da bir şehir operasyonu yaşanacağı için bu tecrübeden daha fazla yararlanılacak.

TÜRKİYE KARARLI

Türkiye, SDG'nin silah bırakıp entegre olması dışında bir alternatif üzerinde durmuyor. Başkan Erdoğan bu konuda çok kararlı. O nedenle, Halep konusundaki 'Bu bir fırsattır' açıklaması da aslında örgüte verilen son bir şans olarak değerlendiriliyor.