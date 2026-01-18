SON DAKİKA | Suriye’ye hendek operasyonları modeli! Sıradaki hedefler: Rakka ve Deyrizor

Haberler
Suriye'ye hendek operasyonları modeli! Sıradaki hedefler: Rakka ve Deyrizor
18.01.2026 07:37
18.01.2026 07:39
Son dakika haberi: Halep'te yaşanan gelişmelerden sonra SDG'nin, Suriye'ye entegre olmakta direnmesi halinde nasıl bir süreç yaşanacağının planlaması yapılıyor. Türkiye ve Şam yönetimi, entegrasyon konusunda kararlı. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda Rakka ve Deyrizor'a yönelik operasyonlar da gündeme gelebilir. Türkiye, operasyonlarda hava ve istihbarat desteği sağlamayı planlarken hendek savaşları tecrübelerini de Suriye ile paylaşıyor.