SON DAKİKA | Suriye’ye hendek operasyonları modeli! Sıradaki hedefler: Rakka ve Deyrizor

TÜRKİYE KARARLI



Türkiye, SDG'nin silah bırakıp entegre olması dışında bir alternatif üzerinde durmuyor. Başkan Erdoğan bu konuda çok kararlı. O nedenle, Halep konusundaki 'Bu bir fırsattır' açıklaması da aslında örgüte verilen son bir şans olarak değerlendiriliyor.