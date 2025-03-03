SON DAKİKA: Trump’tan Zelenski’ye tepki: Barış istemiyor! ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek

"ABD BUNA DAHA FAZLA TAHAMMÜL ETMEYECEK"

Trump, Zelenski'nin Rusya ile savaşın sona ermesinin "çok ama çok uzak" olduğu sözleri üzerine yaptığı açıklamada, "Bu, Zelenski tarafından yapılabilecek en kötü açıklamadır ve ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek" ifadelerini kullandı.