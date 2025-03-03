Giriş Tarihi: 03.03.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
21:13
SON DAKİKA: Trump'tan Zelenski'ye tepki: Barış istemiyor! ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek
Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz günler Oval Ofis'te yapılan görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırırken Zelenski, yaptığı açıklamada, Rusya ile savaşın sona ermesinin "çok ama çok uzak" olduğu belirtti. Trump, Zelenski'nin açıklamalarına tepki göstererek, Ukrayna liderinin barış istemediğini savundu. Trump, "ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek." dedi.