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Giriş Tarihi: 03.03.2025 20:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 21:13

SON DAKİKA: Trump'tan Zelenski'ye tepki: Barış istemiyor! ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz günler Oval Ofis'te yapılan görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırırken Zelenski, yaptığı açıklamada, Rusya ile savaşın sona ermesinin "çok ama çok uzak" olduğu belirtti. Trump, Zelenski'nin açıklamalarına tepki göstererek, Ukrayna liderinin barış istemediğini savundu. Trump, "ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek." dedi.

İHA
AJANSLAR
SON DAKİKA: Trump’tan Zelenski’ye tepki: Barış istemiyor! ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i hedef aldı.

SON DAKİKA: Trump’tan Zelenski’ye tepki: Barış istemiyor! ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek

"ABD BUNA DAHA FAZLA TAHAMMÜL ETMEYECEK"

Trump, Zelenski'nin Rusya ile savaşın sona ermesinin "çok ama çok uzak" olduğu sözleri üzerine yaptığı açıklamada, "Bu, Zelenski tarafından yapılabilecek en kötü açıklamadır ve ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Trump’tan Zelenski’ye tepki: Barış istemiyor! ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek

"ZELENSKİ BARIŞ İSTEMİYOR"

Zelenski'nin ABD'nin desteğine sahip olduğu sürece barış istemediğini öne süren Trump, "Dediğim gibi, bu adam ABD'nin desteğine sahip olduğu sürece barışın sağlanmasını istemiyor.

SON DAKİKA: Trump’tan Zelenski’ye tepki: Barış istemiyor! ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek

Avrupa, Zelenski ile yaptıkları toplantıda ABD olmadan bu işi yapamayacaklarını açıkça ifade etti. Bu, muhtemelen Rusya'ya karşı bir güç gösterisi yapmak için yapılmış harika bir açıklama değil. Ne düşünüyorlar acaba?" dedi.

SON DAKİKA: Trump’tan Zelenski’ye tepki: Barış istemiyor! ABD buna daha fazla tahammül etmeyecek

"ABD'NİN UKRAYNA'YA VERDİĞİ DESTEĞİN SÜRECEĞİNE İNANIYORUM"

Zelenski, dün İngiltere'deki Ukrayna Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğine inandığını dile getirerek, "Ukrayna'nın ABD ile yardım akışını sürdürecek kadar güçlü bir ortaklığı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.