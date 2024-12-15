Suriye’deki 12 günlük devrimin 61 yıllık mazisi! Dünyanın onayladığı gerçek: Türkiye’den habersiz olmazdı

Sonra kısa süre içinde bizim bildiklerimiz ortaya çıkmaya başladı. Şam'daki Sednaya Hapishanesi gibi... Ya da esas tabiriyle insan mezbahası. İç karışıklık boyunca çok duymuştum bu ifadeyi. Ama açıkçası yeraltındaki kör zindanlar, insanların preslendiği yerler gibi tasvirlerin Baas zulmünü anlatmak için kullanıldığı düşünüyordum. Fakat hepsi gerçekmiş. İşte şimdilerde ise belki siz de benim gibi etrafınızda "Hapishaneleri gördün mü? Kurtarılanların hali felaketti. Hepsi işkenceden aklını yitirmiş. 'Suriyeliler dönsün' diyorduk ama baksana insanlar neler çekmiş" diyenleri duyabilirsiniz.



