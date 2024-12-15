Giriş Tarihi: 15.12.2024 07:23
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024
07:29
Suriye'deki 12 günlük devrimin 61 yıllık mazisi! Dünyanın onayladığı gerçek: Türkiye'den habersiz olmazdı
Darağacı, idam mangaları, yeraltı zindanları... Binlerce masumu yutan kör kuyular. 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Ama devrim öyle 12 günde gelmedi, son 10 yılı iyi okumak lazım. Yaşananlara Ankara üzerinden bakacağız. İç savaş nasıl küresel rekabete dönüştürüldü? Verilen sözler, atılan yalanlar neydi? Dünya, Türkiye'nin Suriye hamlesine neden şaşkın?