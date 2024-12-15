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Haberler Galeri Suriye'deki 12 günlük devrimin 61 yıllık mazisi! Dünyanın onayladığı gerçek: Türkiye'den habersiz olmazdı
Giriş Tarihi: 15.12.2024 07:23 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 07:29

Suriye'deki 12 günlük devrimin 61 yıllık mazisi! Dünyanın onayladığı gerçek: Türkiye'den habersiz olmazdı

Darağacı, idam mangaları, yeraltı zindanları... Binlerce masumu yutan kör kuyular. 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Ama devrim öyle 12 günde gelmedi, son 10 yılı iyi okumak lazım. Yaşananlara Ankara üzerinden bakacağız. İç savaş nasıl küresel rekabete dönüştürüldü? Verilen sözler, atılan yalanlar neydi? Dünya, Türkiye'nin Suriye hamlesine neden şaşkın?

SELÇUK EREN
Suriye’deki 12 günlük devrimin 61 yıllık mazisi! Dünyanın onayladığı gerçek: Türkiye’den habersiz olmazdı

Darağacı, idam mangaları, kör kuyular veya yeraltı hücrelerinde süresiz zindan... Baas rejimi altında en ufak bir muhalifliğin sonuydu bunlar. Ya Esad ailesine yakınsın ya da bir gün elimine edilecekler listesindesin. Ortası bile yoktu. On binlerce masumun, insan mezbahalarında yok edildiği bir diktatörlük.

Suriye’deki 12 günlük devrimin 61 yıllık mazisi! Dünyanın onayladığı gerçek: Türkiye’den habersiz olmazdı

Sonunda devrilen gaddar Şam rejiminin özetini bu şekilde yapmak mümkün. Haberimizde Suriye'de nelerin olduğuna, bundan sonra neler olabileceğine ve bugünlere nasıl gelindiğine odaklanacağız. Yaşananlara Türkiye üzerinden bakacağız. Ve 2011'de özgürlük talebiyle başlayan isyanların nasıl küresel bir rekabet alanına dönüştürüldüğünü ele alacağız.

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Suriye’deki 12 günlük devrimin 61 yıllık mazisi! Dünyanın onayladığı gerçek: Türkiye’den habersiz olmazdı

'İYİ Kİ GİTMEMİŞLER'

Ülkemizde son zamanlarda "Suriyeliler artık gitsin. Savaş bitti sonuçta" argümanı dilden dile dolanıyordu. Ama aslında gerçekte durum böyle değildi. Gazetecilik kariyerimin büyük bir kısmı Suriye iç savaşı ile geçti. Savaşın bitmediğini çok iyi biliyordum ve dönenlerin başına nelerin gelebileceğini tahmin ediyordum. 8 Aralık'ta Şam düşüp Beşar Esad da Rusya'ya kaçınca nihayet devrim tamamlandı.

Suriye’deki 12 günlük devrimin 61 yıllık mazisi! Dünyanın onayladığı gerçek: Türkiye’den habersiz olmazdı

Sonra kısa süre içinde bizim bildiklerimiz ortaya çıkmaya başladı. Şam'daki Sednaya Hapishanesi gibi... Ya da esas tabiriyle insan mezbahası. İç karışıklık boyunca çok duymuştum bu ifadeyi. Ama açıkçası yeraltındaki kör zindanlar, insanların preslendiği yerler gibi tasvirlerin Baas zulmünü anlatmak için kullanıldığı düşünüyordum. Fakat hepsi gerçekmiş. İşte şimdilerde ise belki siz de benim gibi etrafınızda "Hapishaneleri gördün mü? Kurtarılanların hali felaketti. Hepsi işkenceden aklını yitirmiş. 'Suriyeliler dönsün' diyorduk ama baksana insanlar neler çekmiş" diyenleri duyabilirsiniz.

Suriye’deki 12 günlük devrimin 61 yıllık mazisi! Dünyanın onayladığı gerçek: Türkiye’den habersiz olmazdı

12 GÜN DEĞİL 61 YIL

Suriye ile ilgili yanıldığımız tek mesele 'Artık dönsünler' konusu değil. Örneğin 27 Kasım'da başlayıp 8 Aralık'ta yani 12 günde sonuçlanan devrimin aslında 61 yıllık bir mazisi var. Beşar Esad, 1963'te darbeyle iktidara gelen Arap Sosyalist Baas Partisi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarının son varisiydi. Babası Hafız Esad, 1970'te parti içi darbeyle iktidara gelerek 1971'de devlet başkanı oldu. Baba Esad, sayısız katliam yaptı.

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