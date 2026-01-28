Tahran olası saldırıya nasıl karşılık verecek? Körfez ülkelerinden ABD’nin planına set! ‘Orta Doğu geniş çaplı bir çatışmanın eşiğinde’

"SUUDİ ARABİSTAN ABD'NİN MIZRAĞININ UCU OLMAK İSTEMİYOR"

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan Karim Sadjadpour, "Hem Suudi Arabistan hem de BAE, İran ve onun vekil güçlerinin saldırılarına maruz kaldı. Daha zayıflamış ve daha az tehditkar bir İran rejimi çıkarlarına olsa da bölgesel istikrarsızlıktan ve İran'ın misillemesinden endişe ediyorlar. ABD'nin mızrağının ucu olmak istemiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.