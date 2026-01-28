Haberler
Galeri
Tahran olası saldırıya nasıl karşılık verecek? Körfez ülkelerinden ABD’nin planına set! ‘Orta Doğu geniş çaplı bir çatışmanın eşiğinde’
Giriş Tarihi: 28.01.2026 10:58
Tahran olası saldırıya nasıl karşılık verecek? Körfez ülkelerinden ABD’nin planına set! ‘Orta Doğu geniş çaplı bir çatışmanın eşiğinde’
Orta Doğu'da askeri hareketlilik artarken Washington'dan gelen tatbikat hamleleri, Tahran'ın olağanüstü hazırlıkları ve Körfez ülkelerinin ABD'ye mesafeli tutumu bölgedeki dengeleri sarsıyor. Gerilim iyiden iyiye tırmanırken, İsrail basını Orta Doğu'nun, ülkeler arasında doğrudan bir çatışmaya ve Washington'un İran'a yönelik olası bir saldırısını içeren "kritik bir senaryoya" hızla yaklaştığını yazdı.