Haberler
Galeri
Tahran’da güç depremi: Hamaney sonrası İran’ı kim yönetecek? İşte öne çıkan adaylar
Giriş Tarihi: 01.03.2026 11:06
Güncelleme Tarihi: 01.03.2026 11:14
Tahran’da güç depremi: Hamaney sonrası İran’ı kim yönetecek? İşte öne çıkan adaylar
ABD-İsrail saldırılarının ardından İran'da 40 yıllık Hamaney dönemi sona ererken, ülkenin kaderi şimdi 88 din adamının vereceği karara bağlı. Devrim Muhafızları'nın gölgesinde şekillenecek yeni dönemde öne çıkan isimler Tahran'ın yönünü belirleyecek nitelikte.