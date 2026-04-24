Haberler Galeri Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek
Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:58

Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek

Meta, yapay zekâ yatırımlarını hızlandırmak amacıyla iş gücünün yaklaşık yüzde 10'unu azaltarak 8 bin çalışanla yollarını ayırmayı ve 6 bin açık pozisyonu kapatmayı planlıyor. CEO Mark Zuckerberg'in öncülüğünde şirket, veri merkezleri ve altyapı dahil milyarlarca dolarlık yatırımlarla yapay zekâ alanında OpenAI ve Google gibi rakiplerle rekabeti artırmayı hedeflerken, bu dönüşümün hem iş gücünde daralma hem de finansal büyüme üzerindeki etkileri dikkat çekiyor.

Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek

ABD merkezli New York Times'a göre, teknoloji devi Meta, yapay zekâ yatırımlarını hızlandırmak amacıyla iş gücünün yaklaşık yüzde 10'unu azaltma kararı aldı. Şirketin planı kapsamında yaklaşık 8 bin çalışan işten çıkarılırken, 6 bin açık pozisyon da iptal edilecek.

Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek

YAPAY ZEKÂ ODAKLI YENİDEN YAPILANMA

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, 2025 yılı sonunda 78 binden fazla kişiyi istihdam ediyordu. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, teknoloji sektöründeki birçok görevin gelecekte yapay zekâ tarafından devralınacağını öngörüyor.

Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek

Zuckerberg, özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde mühendislere yardımcı olan kodlama asistanlarının yaygınlaşacağını ve iş yapış biçimlerini kökten değiştireceğini belirtiyor.

Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek

"ZOR AMA GEREKLİ BİR KARAR"

Meta'nın insan kaynakları müdürü Janelle Gale, çalışanlara gönderdiği iç yazışmada bu kararın şirketin verimliliğini artırma ve yatırımları dengeleme amacı taşıdığını ifade etti.

Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek

Gale mesajında, "Bu kolay bir fedakarlık değil ve burada anlamlı katkılar sunmuş kişilerden vazgeçmek anlamına geliyor" dedi. Meta sözcüsü de işten çıkarmaları doğrularken, konuya ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek

REKABET KIZIŞIYOR: HEDEF YAPAY ZEKÂ LİDERLİĞİ

Meta, OpenAI, Google ve Anthropic gibi rakiplerle yapay zekâ alanında yoğun bir rekabet içinde bulunuyor. Şirketin özellikle temel yapay zekâ modelleri geliştirme konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığı değerlendiriliyor. Bu açığı kapatmak isteyen Zuckerberg, veri merkezleri, yarı iletkenler ve altyapı yatırımlarına 70 milyar doların üzerinde kaynak ayırdı.

Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek

HARCAMALAR KATLANIYOR

Meta'nın 2025 yılı için toplam harcama beklentisi 115 ila 135 milyar dolar arasında. Bu rakam, bir önceki yıl harcanan 72 milyar doların neredeyse iki katına işaret ediyor. Şirket, bu dev bütçenin büyük bölümünü yapay zekâ geliştirme çalışmalarına yönlendirmeyi planlıyor.

Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek

"KİŞİSEL SÜPER ZEKÂ" VİZYONU

Zuckerberg geliştirdikleri yapay zekâ destekli ürünleri "kişisel süper zekâ" olarak tanımlıyor. Bu sistemlerin kullanıcıların günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi hedefleniyor. Zuckerberg, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, "Meta olarak devasa altyapıyı kuracak kaynaklara ve milyarlarca insana yeni teknolojiler sunma kapasitesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek

YAPAY ZEKÂ GELİRLERİ DE ARTIRDI

Şirketin yapay zekâ yatırımları yalnızca geleceğe dönük değil, mevcut finansal performansa da katkı sağladı. 2025'in dördüncü çeyreğinde Meta'nın geliri yıllık bazda yüzde 24 artış gösterdi.

Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek

ABD merkezli New York Times'a göre Zuckerberg, bu büyümeyi reklam hedefleme sistemlerinin ve içerik öneri algoritmalarının yapay zekâ ile güçlendirilmesine bağlıyor.

