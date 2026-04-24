Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:58
Teknoloji devi Meta’dan yapay zeka hamlesi! 8 bin kişi işten çıkarılacak, 6 bin açık pozisyon iptal edilecek
Meta, yapay zekâ yatırımlarını hızlandırmak amacıyla iş gücünün yaklaşık yüzde 10'unu azaltarak 8 bin çalışanla yollarını ayırmayı ve 6 bin açık pozisyonu kapatmayı planlıyor. CEO Mark Zuckerberg'in öncülüğünde şirket, veri merkezleri ve altyapı dahil milyarlarca dolarlık yatırımlarla yapay zekâ alanında OpenAI ve Google gibi rakiplerle rekabeti artırmayı hedeflerken, bu dönüşümün hem iş gücünde daralma hem de finansal büyüme üzerindeki etkileri dikkat çekiyor.