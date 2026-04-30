Teknoloji devlerine ‘haber’ vergisi: Meta, Google ve TikTok gelirleri gazetecilere aktaracak

GAZETECİLİĞE DEĞER ATFEDİLMELİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise gazetecilik faaliyetlerine ekonomik bir değer atfedilmesi gerektiğini belirtti. "Bu içerikler, onları üreten kişilere uygun bir karşılık ödenmeden büyük çok uluslu şirketler tarafından alınıp kâr elde etmek için kullanılamamalı" diyen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Gazeteciliğe yapılan yatırımın sağlıklı bir demokrasi için kritik olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi. Hükümet, bu teşvikin yıllık 200 ila 250 milyon Avustralya Doları gelir yaratmasını bekliyor.

YASAĞA KARŞI ÖLÜM TEHDİTLERİ

Avustralya'nın e-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemenin ardından ölüm tehditleri aldığını söyledi. Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.