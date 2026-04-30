Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Teknoloji devlerine ‘haber’ vergisi: Meta, Google ve TikTok gelirleri gazetecilere aktaracak
Giriş Tarihi: 30.04.2026 07:19 Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 07:21

Teknoloji devlerine ‘haber’ vergisi: Meta, Google ve TikTok gelirleri gazetecilere aktaracak

İnternet ortamında geleneksel basının ürettiği haberleri hiçbir bedel ödemeden kullanarak reklam payını ele geçiren teknoloji şirketlerine karşı ülkeler harekete geçiyor. Avustralya hükümeti, Meta, Google ve TikTok'tan haber kuruluşlarına para ödemelerini istedi.

DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
Teknoloji devlerine ‘haber’ vergisi: Meta, Google ve TikTok gelirleri gazetecilere aktaracak

İnternet ortamında geleneksel basının ürettiği haberleri hiçbir bedel ödemeden kullanarak reklam payını ele geçiren teknoloji şirketlerine karşı ülkeler harekete geçiyor. Birçok ülkede ABD merkezli internet şirketlerine karşı medya düzenlemeleri getirilirken, Avustralya'dan da önemli bir adım geldi.

Avustralya hükümeti, Meta, Google ve TikTok'tan haber kuruluşlarına para ödemelerini istedi. Buna uymamaları halinde şirketlerin vergilendirilecekleri ve gelirlerinin gazetecilere aktarılacağı duyuruldu.

Teknoloji devlerine ‘haber’ vergisi: Meta, Google ve TikTok gelirleri gazetecilere aktaracak

ANLAŞMA YAPMALARI GEREKECEK

Avustralya hükümeti, yerel medya kuruluşlarıyla ücret anlaşması yapmamaları hâlinde Meta, Google ve TikTok'un milyonlarca dolarlık vergi yüküyle karşılaşabileceklerini açıkladı.

Teknoloji devlerine ‘haber’ vergisi: Meta, Google ve TikTok gelirleri gazetecilere aktaracak

Hükümetin önerdiği "Haber Pazarlık TeşviKi (News Bargaining Incentive)" düzenlemesine göre, söz konusu üç büyük teknoloji şirketi Avustralya'daki yerel gelirlerinin yüzde 2.25'i oranında vergilendirilecek. Haber servisleriyle anlaşma yapılması durumunda ise bu yükümlülükten muaf tutulacaklar.

Teknoloji devlerine ‘haber’ vergisi: Meta, Google ve TikTok gelirleri gazetecilere aktaracak

GAZETECİLİĞE DEĞER ATFEDİLMELİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise gazetecilik faaliyetlerine ekonomik bir değer atfedilmesi gerektiğini belirtti. "Bu içerikler, onları üreten kişilere uygun bir karşılık ödenmeden büyük çok uluslu şirketler tarafından alınıp kâr elde etmek için kullanılamamalı" diyen Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Gazeteciliğe yapılan yatırımın sağlıklı bir demokrasi için kritik olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi. Hükümet, bu teşvikin yıllık 200 ila 250 milyon Avustralya Doları gelir yaratmasını bekliyor.

YASAĞA KARŞI ÖLÜM TEHDİTLERİ

Avustralya'nın e-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemenin ardından ölüm tehditleri aldığını söyledi. Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

#META #GOOGLE #TİKTOK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA