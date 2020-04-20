Teknolojiyi reddeden mezhep: Amişler!

Dünyanın farklı yerlerinde ilginç topluluklara rastlamak mümkün. Bunlardan biri de Amişler. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın her noktasından insanların buluştuğu ve yüzlerce farklı milletten insanın toplandığı bir ülke. Bu ülkede hal böyle olunca ilginç gelenekleri yaşam tarzları olan insan topluluklarına rastlamak da normal. Bunlardan birisi de Amişler. ABD'de elektrik, telefon kullanmadan, otomobile binmeden ve her türlü teknolojiyi reddederek yaşayan topluluk Amişlerin hikayesi duyanları çok şaşırtıyor. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Amişler, bir Hristiyan mezhebi. İşte Amişlerin günlük hayatından kareler ve ilginç öyküleri.