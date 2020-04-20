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Giriş Tarihi: 20.04.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:21

Teknolojiyi reddeden mezhep: Amişler!

Dünyanın farklı yerlerinde ilginç topluluklara rastlamak mümkün. Bunlardan biri de Amişler. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın her noktasından insanların buluştuğu ve yüzlerce farklı milletten insanın toplandığı bir ülke. Bu ülkede hal böyle olunca ilginç gelenekleri yaşam tarzları olan insan topluluklarına rastlamak da normal. Bunlardan birisi de Amişler. ABD'de elektrik, telefon kullanmadan, otomobile binmeden ve her türlü teknolojiyi reddederek yaşayan topluluk Amişlerin hikayesi duyanları çok şaşırtıyor. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Amişler, bir Hristiyan mezhebi. İşte Amişlerin günlük hayatından kareler ve ilginç öyküleri.

Teknolojiyi reddeden mezhep: Amişler!

Elbetteki bu başka yerlerde yaşamadıkları anlamına gelmiyor ama daha çok bulundukları yer burası.

Teknolojiyi reddeden mezhep: Amişler!

Hikayeleri ise 1600'lü yılların sonlarına dayanıyor.

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Teknolojiyi reddeden mezhep: Amişler!

Amişler, çamaşır ve bulaşıklarını elde yıkıyorlar, akşamları mum ışığında oturmayı tercih ediyorlar, atlı arabanın yanı sıra zaman zaman bisiklet kullanarak ulaşımı sağlıyorlar ve akşama kadar tarlalarında çalışıp gün batımına yakın evlerine çekiliyorlar.

Teknolojiyi reddeden mezhep: Amişler!

Ayrıca Amişler kılık kıyafetlerini son modaya göre değiştirmiyorlar. Yani mezhepleri çıktıktan bu yana aynı şeyi giyiyorlar diyebiliriz.

Teknolojiyi reddeden mezhep: Amişler!

Giyim tarzlarıyla da farklı olan Amiş topluluğunda kadınlar uzun kollu ve uzun etekli elbiseler giyiyor. Elbiselerini önlük ve 17. yüzyıldan kalma şapkaları ile tamamlıyorlar. Erkekler ise çalışırken askılı elbise, günlük yaşamda ise koyu renk takım elbise giyerek şapka takıyorlar. Evlendikten sonra tüm erkekler sakal bırakıyor.

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