Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’
Giriş Tarihi: 26.01.2026 10:35
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planında ikinci aşamaya geçilirken, İsrail basını Tel Aviv'in sürecin dışına itildiğini yazdı. The Jerusalem Post, Netanyahu'nun kırmızı çizgilerinin aşıldığını, Türkiye'nin ise Gazze'nin geleceğini şekillendiren aktörler olarak öne çıktığını vurguladı.