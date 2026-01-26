Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

"GAZZE TRENİNDE İSRAİL GERİDE BIRAKILDI"

Jerusalem Post, "Aşama 2 hızlanan bir tren gibi: Gazze barış planı ilerliyor, ancak İsrail geride bırakılıyor" başlığını kullandığı haberinde, Gazze barış planının ikinci aşamasını bir tren yolculuğuna benzeterek, bu trenin istasyondan çoktan ayrıldığını ve tüm hızıyla ilerlediğini, ancak İsrail'in bu trene hiç alınmadığını veya en iyi ihtimalle arka vagonlara sıkışmış durumda olduğunu bildirdi.