Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’
Giriş Tarihi: 26.01.2026 10:35

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planında ikinci aşamaya geçilirken, İsrail basını Tel Aviv'in sürecin dışına itildiğini yazdı. The Jerusalem Post, Netanyahu'nun kırmızı çizgilerinin aşıldığını, Türkiye'nin ise Gazze'nin geleceğini şekillendiren aktörler olarak öne çıktığını vurguladı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan 20 maddelik barış planı kapsamında anlaşmanın ikinci aşamasının başladığını duyurmuştu.

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

"SÜREÇ TEL AVİV ALEYHİNE İLERLİYOR"

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilirken, İsrail basınından The Jerusalem Post sürecin Tel Aviv yönetimi aleyhine ilerlediğine dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

"GAZZE TRENİNDE İSRAİL GERİDE BIRAKILDI"

Jerusalem Post, "Aşama 2 hızlanan bir tren gibi: Gazze barış planı ilerliyor, ancak İsrail geride bırakılıyor" başlığını kullandığı haberinde, Gazze barış planının ikinci aşamasını bir tren yolculuğuna benzeterek, bu trenin istasyondan çoktan ayrıldığını ve tüm hızıyla ilerlediğini, ancak İsrail'in bu trene hiç alınmadığını veya en iyi ihtimalle arka vagonlara sıkışmış durumda olduğunu bildirdi.

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

"NETANYAHU TRUMP'IN DAYATMALARINA BOYUN EĞDİ"

Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze politikası eleştirildi. The Jerusalem Post, Netanyahu'nun Trump'ın ve Barış Kurulu'nun dayatmalarına boyun eğdiğini belirtti.

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

"İSRAİL BAŞBAKANI TRENİ KAÇIRDI"

İsrailli gazeteye göre, bunun yerine Netanyahu İsrail'i sürecin vazgeçilmez ortağı yapmak için "ertesi gün" planı hazırlamalıydı ancak o tren çoktan kaçmıştı.

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

"NETANYAHU'NUN KIRMIZI ÇİZGİLERİ YOK SAYILDI"

Jerusalem Post, mevcut haliyle planın Netanyahu ve İsrail hükümetinin bir sonraki aşamaya geçilmesi için belirlediği birçok kırmızı çizgiyi aştığını belirtti.

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

"BAŞBAKAN İÇİN STRATEJİK BAŞARISIZLIK"

İsrailli gazeteye göre, Tel Aviv yönetiminin ikinci aşamanın seyrini belirleme konusunda sahip olması gereken kaldıraç neredeyse yok ve bu durum Netanyahu açısından stratejik bir başarısızlık anlamına geliyor.

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

"ORTAYA ÇIKAN TABLO EN KÖTÜ SENARYO"

Jerusalem Post, "Barış Kurulu'nda Katar ve Türkiye yer alıyor. Oysa Netanyahu, Hamas'ı silahsızlandırması beklenen güçlerin içinde bu ülkelerin kesinlikle bulunamayacağını savunmuştu. Ancak hükümet, iki yıl süren Gazze'ye yönelik saldırılar boyunca ve ardından gelen ateşkes sürecinde Gazze için kendi 'ertesi gün' planını ortaya koyamadığı için, ortaya çıkan tablo olabilecek en kötü senaryolardan biri oldu." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

İSRAİL TÜRKİYE'NİN SÜREÇTEKİ ROLÜNÜ ENGELLEYEMEDİ

Haberde, Katar ile Türkiye'nin Gazze'yi yeniden inşa etmenin önünü açan trende en ön vagonlarda yer aldığı, İsrail'in ise bu treni durduracak güce sahip olmadığı vurgulandı.

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

Jerusalem Post, çözüm üretmeden yapılan itirazların İsrail açısından çok daha kötü bir sonuca yol açtığını belirtti.

İsrailli gazeteye göre, Tel Aviv'in Filistin Yönetimi'ni tamamen devre dışı bırakma ısrarı, Hamas yanlısı ülkelerin bölgede etkisinin artmasına yol açtı.

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

"TEL AVİV'İN ISRARLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Jerusalem Post, geçen haftaki Gazze Barış Kurulu imza töreninde, Refah Sınır Kapısı'nın yakın zamanda Mısır'dan Gazze'ye girişler için yeniden açılacağının açıklandığını, ancak İsrail'in çift yönlü geçiş için değil, Refah'ın yalnızca Gazze'den Mısır'a çıkışlar için açık olmasında ısrar ettiğini bildirdi.

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

Habere göre İsrail, geçişin iki yönlü açılacağı duyurusu hakkında bilgilendirildi ancak kendisine danışılmadı. Başbakanlık Ofisi, kapının açılacağını doğrulamayı reddetti ve güvenlik kabinesinin konuyu haftanın başında görüşeceğini belirten sıradan bir açıklama yaptı.

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

İsrailli gazete, uluslararası baskı altında Tel Aviv'in Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü geçişlere açılması kararına uymak zorunda kalacağını belirtti.

Tel Aviv için en kötü senaryo gerçeğe dönüştü: İsrail oyun dışı kaldı! ‘Gazze’de Türkiye en ön safa geçti’

Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sona erdirmek için açıkladığı 20 maddelik planın ikinci aşaması bölgenin silahsızlandırılmasına, güvenlik düzenlemelerine, yönetime ve yeniden inşaya odaklanıyor.