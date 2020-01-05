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'de felaketi: 2 ölü

'in başkenti 'de meydana gelen felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in birçok bölgesinde devam eden şiddetli yağış, sel felaketine neden oldu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 05.01.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 08:50
Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü

resmen sular altında. ve Yafa kentinde araçlar suya gömüldü. 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü

'in sular altında kalmasının ardından yetkililer, bir binanın asansör bölümünde sularında mahsur kalan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü

Selde araçlarında mahsur kalan 5 kişi sivil savunma ekiplerince kurtarılırken, ve Yafa kentinde trafik durma noktasına geldi.

Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü
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Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü
Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü
Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü
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