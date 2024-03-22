The Economist’ten dikkat çeken İsrail analizi: Yalnızlaşıyor… Tüm müttefiklerini kaybetti!

Bugün pek çok İsrailli bunu inkar ediyor ama eninde sonunda siyasi bir hesaplaşma gelecek. Bu sadece Filistinlilerin kaderini değil, aynı zamanda İsrail'in önümüzdeki 75 yılda gelişip gelişmeyeceğini de belirleyecek" ifadeleri yer aldı.