Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
12:44
The Economist’ten dikkat çeken İsrail analizi: Yalnızlaşıyor… Tüm müttefiklerini kaybetti!
Dünya, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma tanıklık etti. 5 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarda savaş suçu işlediği kanıtlanan İsrail için The Economist'ten dikkat çeken bir analiz geldi. Yeni kapağında çölün ortasında İsrail bayrağının bir odun parçasına bağlı olduğu görsel kullanan The Economist, İsrail'in yalnızlaştığını ifade etti. Analizde, Netanyahu'nun hesap verme gününün geldiği de belirtildi. "İsrail varlığının en kasvetli gidişatında, müttefiklerini kaybediyor…" denildi.