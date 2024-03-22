Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri The Economist’ten dikkat çeken İsrail analizi: Yalnızlaşıyor… Tüm müttefiklerini kaybetti!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 12:44

The Economist’ten dikkat çeken İsrail analizi: Yalnızlaşıyor… Tüm müttefiklerini kaybetti!

Dünya, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma tanıklık etti. 5 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarda savaş suçu işlediği kanıtlanan İsrail için The Economist'ten dikkat çeken bir analiz geldi. Yeni kapağında çölün ortasında İsrail bayrağının bir odun parçasına bağlı olduğu görsel kullanan The Economist, İsrail'in yalnızlaştığını ifade etti. Analizde, Netanyahu'nun hesap verme gününün geldiği de belirtildi. "İsrail varlığının en kasvetli gidişatında, müttefiklerini kaybediyor…" denildi.

The Economist’ten dikkat çeken İsrail analizi: Yalnızlaşıyor… Tüm müttefiklerini kaybetti!

Eli kanlı İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere ölüm yağdırdı. Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 30 binden fazla sivili hayattan kopardı. Yaşlı çocuk, kadın bebek demeden 'terörist' olarak gördüğü masum sivilleri kimyasal silahla hayattan kopardı. Dünya, Filistinlilerin feryatlarını duymazdan gelirken İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu'nun sırtını sıvazladı, destek açıklamaları yaptı.

The Economist’ten dikkat çeken İsrail analizi: Yalnızlaşıyor… Tüm müttefiklerini kaybetti!

Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında dile getirdiği gibi İsrail ve Netanyahu için hesap vakti yaklaştı. Lahey'de yargılanan ve savaş suçu işlediği kanıtlanan İsrail'i en büyük destekçileri de yalnız bırakmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
The Economist’ten dikkat çeken İsrail analizi: Yalnızlaşıyor… Tüm müttefiklerini kaybetti!

The Economist dergisi dikkat çeken bir İsrail analizi kaleme aldı. Katil devletin Gazze'de uyguladığı soykırımı ele alan analizde, İsrail son derece savunmasız gözüküyor, ABD onların daha iyi bir strateji bulmasına yardım etmeli" başlığı kullanılan haberde çölün ortasında İsrail bayrağının bir odun parçasına bağlı olduğu bir görsel yer aldı.

The Economist’ten dikkat çeken İsrail analizi: Yalnızlaşıyor… Tüm müttefiklerini kaybetti!

"İSRAİL VARLIĞININ EN KASVETLİ GİDİŞATINDA.."

Yazıda ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının muhtemel olduğu ve sonuçların İsrail içinde bir hesaplaşma getireceği vurgulanırken "Ancak ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması da aynı derecede muhtemel. Bu, İsrail'i 75 yıllık varlığının en kasvetli gidişatında, sonsuz işgal, aşırı sağ siyaset ve tecritle karşı karşıya bırakabilir.

The Economist’ten dikkat çeken İsrail analizi: Yalnızlaşıyor… Tüm müttefiklerini kaybetti!

Bugün pek çok İsrailli bunu inkar ediyor ama eninde sonunda siyasi bir hesaplaşma gelecek. Bu sadece Filistinlilerin kaderini değil, aynı zamanda İsrail'in önümüzdeki 75 yılda gelişip gelişmeyeceğini de belirleyecek" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA