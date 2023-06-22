Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:01

Titanik enkazında kaybolan denizaltındaki sır dolu adam! Uzaya da çıktı dünyanın en derin çukuruna da girdi… Şimdiyse okyanusun derinliklerinde kayboldu

Titanik enkazını bulmak için turistik amaçlı düzenlenen denizaltı seferinde beklenmeyen oldu ve denizaltı kayboldu. OceanGate adlı ABD'li şirketin başlattığı denizaltı seferlerinin sonuncusunda büyük trajedinin yaşanması hiç imkansız değil. İçinde beş kişinin yer aldığı OceanGate Titan adlı denizaltı, dalıştan 1 buçuk saat sonra kayboldu. Henüz sinyal alamayan denizaltının oksijeni tükenme noktasına gelmiş durumda. Kaybolan denizaltının içinde iki Pakistanlı zengin, bir kaşif ve OceanGate'in yönetim kurulu başkanı ile bir İngiliz iş insanı bulunuyordu. İngiliz iş insanın hayatıysa oldukça ilgi çekici. Uzaya çıkan ilk sivil insanlar arasında yer alan milyarder, birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda. İşte okyanusun derinliklerinde Titanik enkazını ararken kaybolan İngiliz iş insanı Hamish Harding'in garip hikayesi