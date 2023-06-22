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Haberler Galeri Titanik enkazında kaybolan denizaltındaki sır dolu adam! Uzaya da çıktı dünyanın en derin çukuruna da girdi… Şimdiyse okyanusun derinliklerinde kayboldu
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:01

Titanik enkazında kaybolan denizaltındaki sır dolu adam! Uzaya da çıktı dünyanın en derin çukuruna da girdi… Şimdiyse okyanusun derinliklerinde kayboldu

Titanik enkazını bulmak için turistik amaçlı düzenlenen denizaltı seferinde beklenmeyen oldu ve denizaltı kayboldu. OceanGate adlı ABD'li şirketin başlattığı denizaltı seferlerinin sonuncusunda büyük trajedinin yaşanması hiç imkansız değil. İçinde beş kişinin yer aldığı OceanGate Titan adlı denizaltı, dalıştan 1 buçuk saat sonra kayboldu. Henüz sinyal alamayan denizaltının oksijeni tükenme noktasına gelmiş durumda. Kaybolan denizaltının içinde iki Pakistanlı zengin, bir kaşif ve OceanGate'in yönetim kurulu başkanı ile bir İngiliz iş insanı bulunuyordu. İngiliz iş insanın hayatıysa oldukça ilgi çekici. Uzaya çıkan ilk sivil insanlar arasında yer alan milyarder, birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda. İşte okyanusun derinliklerinde Titanik enkazını ararken kaybolan İngiliz iş insanı Hamish Harding'in garip hikayesi

Titanik enkazında kaybolan denizaltındaki sır dolu adam! Uzaya da çıktı dünyanın en derin çukuruna da girdi… Şimdiyse okyanusun derinliklerinde kayboldu

Titanik enkazında kaybolan denizaltı OceanGate Titan için umutlar gittikçe tükeniyor. Buz dağına çarpıp batan Titanik'in enkazı uzun süredir turistik olarak gezdiriliyor. Bu sefer hiç beklenmeyen oldu ve enkazı gezdiren denizaltına dair sinyaller kayboldu. 5 kişinin yer aldığı denizaltı hala bulunamadı. 5 kişi arasında maceracı kişiliğiyle Hamish Harding dikkatleri üzerine çekiyor.

Titanik enkazında kaybolan denizaltındaki sır dolu adam! Uzaya da çıktı dünyanın en derin çukuruna da girdi… Şimdiyse okyanusun derinliklerinde kayboldu

TİTANİK ENKAZINDA KAYBOLAN DENİZALTININ İÇİNDE KİMLER VAR?

Titanik enkazını gezmek için dalış yapan denizaltı çalışmaları henüz tamamlanmış değil. İçerisinde Pakistanlı iş adamı Shahzada Dawood ve çocuğu Sulemon, Fransız Titanik uzmanları Paul-Henri Nargeolet ve Stockton Rush ile İngiliz iş adamı Hamish Harding yer alıyor.

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Titanik enkazında kaybolan denizaltındaki sır dolu adam! Uzaya da çıktı dünyanın en derin çukuruna da girdi… Şimdiyse okyanusun derinliklerinde kayboldu

BLUE ORIGIN İLE UZAYA ÇIKTI

Hamish Harding ise içlerinde en dikkat çeken isim olarak göze çarpıyor. Antarktika'da çalışan ve macera dolu hayatıyla ara ara kendine gündemde yer bulan Harding, aslında uzaya ilk çıkan sivil insanlar arasında yer alıyor.

Titanik enkazında kaybolan denizaltındaki sır dolu adam! Uzaya da çıktı dünyanın en derin çukuruna da girdi… Şimdiyse okyanusun derinliklerinde kayboldu

Jeff Bezos tarafından kurulan ve merkezi Washington'da bulunan havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ile uzaya çıkan Hamish Harding, macera içerisinde yüzüyor.

Titanik enkazında kaybolan denizaltındaki sır dolu adam! Uzaya da çıktı dünyanın en derin çukuruna da girdi… Şimdiyse okyanusun derinliklerinde kayboldu

26 Ağustos 2021 tarihinde ilk sivil turistik uzay uçuşunu gerçekleştiren Blue Origin, o günden beri toplamda 6 defa uçuş gerçekleştirdi. Ortalama olarak 200 bin ile 300 bin dolar arasında bilet maliyeti olan uzay uçuşları, ilkler arasında yer alıyor.

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