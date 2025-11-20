Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:37
Trump imzaladı: Epstein dosyaları açılıyor! ‘Gerçekler gün yüzüne çıkacak’
ABD'de sapık milyarder Jeffrey Epstein reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunmuştu. O günden beri sapık milyarderin "müşteri listesi"nde kimlerin yer aldığı merak konusu oldu. Konu hakkında tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladığını duyurdu.