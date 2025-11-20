Trump imzaladı: Epstein dosyaları açılıyor! ‘Gerçekler gün yüzüne çıkacak’

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
ABD'de sapık milyarder Jeffrey Epstein reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunmuştu. O günden beri sapık milyarderin "müşteri listesi"nde kimlerin yer aldığı merak konusu oldu. Konu hakkında tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kongre'nin onaylayarak Beyaz Saray'a gönderdiği "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarıyı imzaladığını duyurdu.

TRUMP DEMOKRATLARI SUÇLADI

Trump, Epstein olayıyla kendisinin değil, eski ABD Başkanı Bill Clinton başta olmak üzere bazı ünlü Demokratların ilgisinin olduğunu ve dosyaların açıklanmasıyla bu gerçeklerin tamamen ortaya çıkacağını savundu.

"GERÇEKLER YAKINDA ORTAYA ÇIKACAK"

Bill Clinton'ın Epstein'in uçağıyla 26 kez seyahat ettiğini iddia eden ABD Başkanı, açıklamasında, "Artık Demokratlar ve Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları hakkındaki gerçekler yakında ortaya çıkacaktır çünkü Epstein dosyalarının açıklanması için söz konusu yasa tasarısını imzaladım." ifadesini kullandı.

Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'nin her iki kanadında da kabul edilmişti.

Kongre'deki bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dosyaların kamuoyuna açıklanması yönünde fikir değiştirmesinin" ardından gelmişti.

KİRLİ İŞ BİRLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

ABD Kongresi'nin kamuoyuna açıkladığı yeni Epstein belgeleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in başarısız darbe girişiminin hemen ardından kurduğu gizli ilişkileri gün yüzüne çıkardı.

Kongre'nin yayınladığı resmi e-posta kayıtlarına göre, Gülen'in Washington'daki avukatı Reid Weingarten, 15 Temmuz'dan yalnızca üç hafta sonra Epstein'a "yüksek öncelik" ibaresiyle bir e-posta gönderdi.

FETÖ EPSTEİN'A SIĞINDI

Weingarten'ın mesajında, Gülen'in hayatından endişe ettiklerini, darbe girişimindeki rolü nedeniyle Türkiye'den iade baskısının arttığını ve bu süreçte Epstein'ın "siyasi nüfuzundan" faydalanmak istediklerini ifade ettiği görüldü.

Belgelere göre Weingarten, e-postaya FETÖ'nün ABD yapılanmasının kritik isimlerinden Yüksel Alp Aslandoğan'ı da ekledi. Weingarten, ABD'li yetkililerden yardım istemeyi değerlendirebileceklerini yazdı.

EPSTEİN OLAYI ABD'Yİ SARSIYOR

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.