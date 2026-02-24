Haberler
Trump İran kararının eşiğinde: 3 ana seçenekle karşı karşıya
ABD merkezli CNN'e göre, Irak Savaşı'ndan bu yana Ortadoğu'daki en büyük askeri yığınağı gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda diplomasi, sınırlı askeri saldırı ya da rejimi hedef alan geniş çaplı operasyon seçenekleri arasında karar aşamasında bulunuyor. Cenevre'de yürütülen dolaylı temaslarda uranyum zenginleştirme konusunda tarafların kırmızı çizgileri sürerken, Beyaz Saray bir anlaşma ihtimalini masada tutuyor; ancak İran'ın taviz vermemesi halinde askeri seçeneklerin de ciddi biçimde değerlendirildiği belirtiliyor.