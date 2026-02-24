Trump İran kararının eşiğinde: 3 ana seçenekle karşı karşıya

"BU PERŞEMBE HER ŞEYİ BELİRLEYECEK: SAVAŞ MI, ANLAŞMA MI?"

ABD merkezli CNN'e göre, İranlı yetkililer bu açığı kapatabilecek yeni bir teklif üzerinde çalışıyor ve bunu Ummanlı arabulucular aracılığıyla paylaşmayı planlıyor. Görüşmelere yakın bir bölgesel kaynak, "Bu Perşembe her şeyi belirleyecek: savaş mı, anlaşma mı?" ifadelerini kullandı.