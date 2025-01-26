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Giriş Tarihi: 26.01.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:17

Trump kasırgası ABD’de şok etkisi yaptı: Radikal kararlar Washington’u sarstı! Beyaz Saray’dan beş günde kaos yükseldi

Yeni ABD Başkanı Trump 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle bir dizi yeni karara imza attı. Keskin adımlar olarak tanımlanabilecek bu eylemler Cumhuriyetçi liderin ülkeyi baştan dizayn etme çabasının bir parçası olarak görüldü. Ancak bu hamleler yoğun bir muhalefetle de karşı karşıya kaldı. Washington'da 5 günde yaşananlar federal sistemde çatlaklara neden oldu. Son gelişmeler Trump'ın ikinci dönemi için yıllar süren bir hazırlık yaptığını gözler önüne serdi.

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Trump kasırgası ABD’de şok etkisi yaptı: Radikal kararlar Washington’u sarstı! Beyaz Saray’dan beş günde kaos yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump göreve geleli henüz beş gün oldu. Ancak kısa sürede radikal kararlara imza attı. Trump iradesini Washington'a hızlı bir şekilde hissettirdi. Cumhuriyetçi liderin kararları en radikal seçim vaatlerinin bile boş laflardan ibaret olmadığını gösterdi.

Trump kasırgası ABD’de şok etkisi yaptı: Radikal kararlar Washington’u sarstı! Beyaz Saray’dan beş günde kaos yükseldi

FEDERAL BÜROKRASİYE YENİ DÜZEN GETİRDİ

Trump, 2017-2021 yılları arasındaki ilk ABD başkanlığı döneminde kendisine düşmanca davrandığına inandığı federal bürokrasiyi yeniden yapılandırma yeminini yerine getirmek için ilk adımları attı. Yeni ABD lideri çok sayıda kuruma karşı eş zamanlı hamlelerle yüzlerce kamu görevlisini yeniden görevlendirdi veya işten çıkardı.

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Trump kasırgası ABD’de şok etkisi yaptı: Radikal kararlar Washington’u sarstı! Beyaz Saray’dan beş günde kaos yükseldi

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİNİN RADİKAL KARARLARI

Trump bu hamlesinden önce de ülkenin güney sınırına orduyu ani bir şekilde gönderdi, ABD Sahil Güvenlik Komutanını görevden aldı ve göreve başladıktan birkaç saat sonra çıkarılan 26 yönetmelikle onlarca yıllık anayasa hukukuna meydan okudu. Bu yönetmelik çevre düzenlemelerinden ABD'nin vatandaşlık kurallarına kadar her şeyi kapsıyordu.

Trump kasırgası ABD’de şok etkisi yaptı: Radikal kararlar Washington’u sarstı! Beyaz Saray’dan beş günde kaos yükseldi

Reuters haber ajansına göre, Trump en cüretkar hamlesini 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırıya katılan yaklaşık 1.500 destekçisini affederek yaptı.

Trump kasırgası ABD’de şok etkisi yaptı: Radikal kararlar Washington’u sarstı! Beyaz Saray’dan beş günde kaos yükseldi

ANİ BİR ÖZEL KUVVETLER BASKININA BENZETTİLER

Trump'ın müttefikleri, şoke eden ve dehşet dolu açılış kararlarını, federal çalışanları, sendikaları ve hatta medyayı bile hazırlıksız yakalayan ani bir özel kuvvetler baskınına benzetti.

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