Giriş Tarihi: 26.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
12:17
Trump kasırgası ABD’de şok etkisi yaptı: Radikal kararlar Washington’u sarstı! Beyaz Saray’dan beş günde kaos yükseldi
Yeni ABD Başkanı Trump 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle bir dizi yeni karara imza attı. Keskin adımlar olarak tanımlanabilecek bu eylemler Cumhuriyetçi liderin ülkeyi baştan dizayn etme çabasının bir parçası olarak görüldü. Ancak bu hamleler yoğun bir muhalefetle de karşı karşıya kaldı. Washington'da 5 günde yaşananlar federal sistemde çatlaklara neden oldu. Son gelişmeler Trump'ın ikinci dönemi için yıllar süren bir hazırlık yaptığını gözler önüne serdi.