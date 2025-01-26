Trump kasırgası ABD’de şok etkisi yaptı: Radikal kararlar Washington’u sarstı! Beyaz Saray’dan beş günde kaos yükseldi

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİNİN RADİKAL KARARLARI

Trump bu hamlesinden önce de ülkenin güney sınırına orduyu ani bir şekilde gönderdi, ABD Sahil Güvenlik Komutanını görevden aldı ve göreve başladıktan birkaç saat sonra çıkarılan 26 yönetmelikle onlarca yıllık anayasa hukukuna meydan okudu. Bu yönetmelik çevre düzenlemelerinden ABD'nin vatandaşlık kurallarına kadar her şeyi kapsıyordu.