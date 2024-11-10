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Giriş Tarihi: 10.11.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 10:57

Trump koltuğa oturmadan isyan çanları çaldı: Demokratlar yönetime meydan okuyor! İç karışıklık yolda

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı. Rakibi Kamala Harris'i salıncak eyaletlerde dahi bozguna uğratan Trump, zaferinin tadını çıkaramadan bir dizi isyan faaliyeti ile karşılaştı. Bazı Demokrat valililer ve başsavcılar yeni kurulacak olan hükümete karşı başkaldırı bayrağını açtı. İsyancı eyalet yetkilileri, Trump yönetimiyle mücadeleye hazırlanmaya başladı.

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Trump koltuğa oturmadan isyan çanları çaldı: Demokratlar yönetime meydan okuyor! İç karışıklık yolda

ABD'de geçtiğimiz günlerde yapılan başkanlık seçimini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı. Trump'ın kazanması, ABD'de birçok Demokrat eyalet yetkilisini rahatsız etti ve bazı isyan adımlarını uygulamaya itti.

Trump koltuğa oturmadan isyan çanları çaldı: Demokratlar yönetime meydan okuyor! İç karışıklık yolda

İSYAN BAYRAĞINI AÇTILAR

Demokratlar, Trump'ın rakibi Kamala Harris'i yendiği ve Cumhuriyetçilerin bundan sonraki politikalarının ana hatlarının belli olduğu bir döneme girilmişken harekete geçme kararı aldı.

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Trump koltuğa oturmadan isyan çanları çaldı: Demokratlar yönetime meydan okuyor! İç karışıklık yolda

Demokrat valiler ve başsavcılar, ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump ile mücadeleye hazırlanıyor. Bazı eyalet yetkilileri Trump'ın uygulayacağı muhafazakar politikalardan rahatsız. Bu politikaları ağır bir dille aşağılayan eyalet yetkilileri, bölgelerini korumak için yeni yasalar ve hukuki mücadeleler vaat ederek Direniş 2.0 adlı bir başkaldırı hattı oluşturmaya başladı.

Trump koltuğa oturmadan isyan çanları çaldı: Demokratlar yönetime meydan okuyor! İç karışıklık yolda

YENİ DÖNEM ABD'DE SİYASİ MÜCADELELERE SAHNE OLACAK

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, perşembe günü eyalet milletvekillerini, kürtaj hakları ve iklim değişikliği gibi konularda eyaletin politikalarını, ABD Senatosu kontrolünü kazanan ve ABD Meclisi'nde çoğunluğu elinde tutabilecek olan Cumhuriyetçilerden korumak amacıyla bu yılın ilerleyen zamanlarında özel bir oturuma çağırdı. Newsom bir açıklamada, "Kaliforniya'da değer verdiğimiz özgürlükler saldırı altında ve boş durmayacağız," ifadelerini kullandı.

Trump koltuğa oturmadan isyan çanları çaldı: Demokratlar yönetime meydan okuyor! İç karışıklık yolda

TRUMP KARŞILIK VERİYOR

Trump ise şimdiden karşılık vermeye başladı. Bu yeni gelişmeler 2025 ve sonrasında ABD'yi bekleyen önemli siyasi mücadelelerin erken bir ön izlemesi.

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