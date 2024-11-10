Giriş Tarihi: 10.11.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024
10:57
Trump koltuğa oturmadan isyan çanları çaldı: Demokratlar yönetime meydan okuyor! İç karışıklık yolda
ABD'de 2024 başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı. Rakibi Kamala Harris'i salıncak eyaletlerde dahi bozguna uğratan Trump, zaferinin tadını çıkaramadan bir dizi isyan faaliyeti ile karşılaştı. Bazı Demokrat valililer ve başsavcılar yeni kurulacak olan hükümete karşı başkaldırı bayrağını açtı. İsyancı eyalet yetkilileri, Trump yönetimiyle mücadeleye hazırlanmaya başladı.