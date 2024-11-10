Trump koltuğa oturmadan isyan çanları çaldı: Demokratlar yönetime meydan okuyor! İç karışıklık yolda

Demokrat valiler ve başsavcılar, ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump ile mücadeleye hazırlanıyor. Bazı eyalet yetkilileri Trump'ın uygulayacağı muhafazakar politikalardan rahatsız. Bu politikaları ağır bir dille aşağılayan eyalet yetkilileri, bölgelerini korumak için yeni yasalar ve hukuki mücadeleler vaat ederek Direniş 2.0 adlı bir başkaldırı hattı oluşturmaya başladı.