Trump Türkiye lehine Netanyahu’yu baskı altına alacak: İsrail’i sarsmanın zamanı geldi

"SABAH UYANDIĞIMIZDA SINIRIMIZDA TÜRKİYE OLABİLİR"

Yehezkeli, Türkiye'nin Suriye'deki etkisinin arttığını belirtti. İsrailli uzman bundan duyduğu endişeyi şu ifadelerle dile getirdi: "Suriye ile bir anlaşma yapmak bizim için iyi değil. Sahada fiili durum yaratmak bize avantaj sağlar. Tampon bölgelerden vazgeçmemeliyiz ve kesinlikle Hermon Dağı üzerindeki kontrolü bırakmamalıyız. Aynı zamanda Dürzileri de korumamız gerekiyor. Bir sabah uyanıp Suriye sınırımızın Türkiye sınırına dönüşmüş olduğunu görmemeliyiz." ifadelerini kullandı.