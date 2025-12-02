Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.12.2025 10:50

Trump Türkiye lehine Netanyahu’yu baskı altına alacak: İsrail’i sarsmanın zamanı geldi

Siyonist ordunun geçtiğimiz günlerde Suriye'de bir köye düzenlediği baskında altı askerinin yaralanması, bölgede tansiyonu bir anda yükseltti. Çatışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam yönetimini öven ve İsrail'e "Şara'nın önünü tıkayacak hiçbir adım atmayın" mesajı göndermesi, Tel Aviv'de adeta deprem etkisi yarattı. İsrail medyası, Trump'ın bu tutumunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la geliştirdiği iyi ilişkilerden kaynaklandığını ve Washington'un Netanyahu'yu Türkiye lehine adım atması için sıkıştırmaya hazırlandığını bildirdi.

İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh (Hermon Dağı) eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan Beyt Cin köyüne baskın düzenlemişti.

SİYONİST ORDU "PLANLI PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ"

Çıkan çatışmada 6 İsrail askeri yaralanmıştı. İsrailli askeri kaynaklar, askerlerin Beyt Cin köyünde iki kişiyi alıkoymasının ardından "planlı pusuya düşürüldüğünü ve yoğun ateş altına alındığını" belirtmişti.

ÇATIŞMA TEL AVİV'İ SARSTI

O günden beri İsrail'in gündemi Beyt Cin köyünde çıkan çatışma. İsrail basınında çıkan haberlere göre, bu çatışma oldukça sıra dışı bir olay. ABD Başkanı Donald Trump'ın olaydan sonra Suriye yanlısı tutumu ise İsrail'de derin bir rahatsızlığa yol açtı.

İsrail basını, Trump'ın tavırlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile geliştirdiği iyi ilişkiler nedeniyle olduğunu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Türkiye lehine baskı altına alacağını belirtti.

TRUMP'TAN İSRAİL'E NET MESAJ: ŞARA'NIN ÖNÜNÜ TIKAYACAK HİÇBİR ŞEY YAPMAYIN

Ynet haber sitesi, "Trump'tan Suriye olayının ardından İsrail'e ilk mesaj: Şara'nın önünü tıkayacak hiçbir şey yapmayın" başlıklı haberinde, Beyt Cin'de yaşanan çatışmadan bu yana ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girerek Netanyahu'ya açık bir mesaj gönderdiğini belirtti

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, pazartesi günü kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da yazdıklarına yer verildi: "Suriye'de ortaya konan sonuçlardan son derece memnunuz ve Şam yönetiminin gerçek ve müreffeh bir devlet inşa etmek için yapması gerekenleri sürdürmesini sağlamak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. İsrail'in diyalogu sürdürmesi ve Suriye'nin gelişimini engellememesi önemli"

Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında "iyi şeylerin olması için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN BAŞKAN ERDOĞAN İLE GELİŞTİRDİĞİ İYİ İLİŞKİLER RAHATSIZ ETTİ

Kikar haber sitesinde yer alan başka bir habere göre de Trump'ın Suriye'deki gelişmeler hakkındaki açıklamalarının ardından, I24NEWS kanalının Arap dünyası uzmanı Zvi Yehezkeli, Trump'ın Başkan Erdoğan ile geliştirdiği iyi ilişkiler nedeniyle bölgedeki gerçeklikten koptuğunu öne sürdü.

Yehezkeli, X sosyal medya hesabından şöyle yazdı: "Dürüstçe kabul etmeliyiz ki Trump, Orta Doğu'nun gerçekliğinden özellikle de Suriye meselesi konusunda tamamen kopuk. Erdoğan'la olan yakın ilişkisi yüzünden sağduyusunu kaybediyor."

"SABAH UYANDIĞIMIZDA SINIRIMIZDA TÜRKİYE OLABİLİR"

Yehezkeli, Türkiye'nin Suriye'deki etkisinin arttığını belirtti. İsrailli uzman bundan duyduğu endişeyi şu ifadelerle dile getirdi: "Suriye ile bir anlaşma yapmak bizim için iyi değil. Sahada fiili durum yaratmak bize avantaj sağlar. Tampon bölgelerden vazgeçmemeliyiz ve kesinlikle Hermon Dağı üzerindeki kontrolü bırakmamalıyız. Aynı zamanda Dürzileri de korumamız gerekiyor. Bir sabah uyanıp Suriye sınırımızın Türkiye sınırına dönüşmüş olduğunu görmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

WASHİNGTON: "İSRAİLLİLERİ SARSMAK GEREK"

Ynet'te yer alan "İsraillileri sarsmanın zamanı geldi: Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti" başlıklı bir başka habere göre ise, sosyal medya hesabındaki paylaşımının ardından Trump, Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, ikili görüşmenin Washington'ın Suriye'yle tırmanan gerilim nedeniyle Tel Aviv'e net bir mesaj göndermesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleştiği bildirildi.

Görüşme sonrası Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında, "Trump, Başbakan Netanyahu'yu yakın zamanda Beyaz Saray'da bir görüşmeye davet etti" denildi. Ynet, görüşmenin bu ay içinde yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Habere göre, son günlerde Trump'ın danışmanlarıyla konuşan kaynaklar, Washington'da Netanyahu ve çevresine yönelik belirgin bir öfke olduğunu aktardı. Danışmanlar, İsrail'in Trump'ın Gazze ve Orta Doğu planlarına uyum sağlamadığını düşünüyor. Bu durum o kadar ileri gitmiş ki Beyaz Saray'da bazı yetkililer, "Belki de İsraillileri biraz sarsmak gerek" sonucuna varmış durumda.

TRUMP TÜRKİYE LEHİNE NETANYAHU'YA BASKI YAPACAK

Ynet'e göre, görüşmede Trump'ın, Türkiye konusunda Netanyahu'ya baskı yapması bekleniyor.

Ynet, Beyaz Saray davetinin oldukça hassas bir döneme denk geldiğini belirtti. Habere göre, Gazze'deki ateşkes kırılgan, ateşkeste ikinci aşamaya geçilemiyor ve ABD uluslararası istikrar gücünü oluşturmakta zorlanıyor.

Ynet'e göre, Trump'ın görüşmede Netanyahu'yu, Türk askerlerinin Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmasına onay vermeye ikna etmeye çalışması bekleniyor. Trump'ın ayrıca, İsrailli esirlerin naaşlarının tamamı geri dönmese dahi ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için Netanyahu'ya baskı yapabileceği değerlendiriliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GELİŞTİRDİĞİ İLİŞKİLER NEDENİYLE TRUMP'I KIZDIRMAK İSTEMİYORLAR

Habere göre, Washington'u rahatsız eden başka bir nokta da İsrail'in Suriye'deki faaliyetleri. Trump'ın paylaşımı, ABD Başkanı'nın İsrail'in Şara'yı hedef almasından hoşnut olmadığını gösteriyor.

Ynet'e göre, İsrailli yetkililer, Trump'ın hem Şara'ya hem de Başkan Erdoğan'a büyük değer verdiğini biliyor; bu nedenle Tel Aviv, Trump'ı kızdırmamak için temkinli davranıyor.

Habere göre, Trump'ın ayrıca Netanyahu'ya, Suriye ile güvenlik düzenlemesi yapılması konusunda baskı yapması bekleniyor. ABD aracılığıyla yürütülen görüşmeler daha önce çıkmaza girmişti.

Ynet, İsrail'in, Trump'ın Suriye özel temsilcisi ve aynı zamanda Türkiye büyükelçisi Thomas Barrack'tan hiç hoşlanmadığını belirtti. Barrack'ın açıklamaları da hissiyatın karşılıklı olduğunu gösteriyor.