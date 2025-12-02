Giriş Tarihi: 02.12.2025 10:50
Trump Türkiye lehine Netanyahu’yu baskı altına alacak: İsrail’i sarsmanın zamanı geldi
Siyonist ordunun geçtiğimiz günlerde Suriye'de bir köye düzenlediği baskında altı askerinin yaralanması, bölgede tansiyonu bir anda yükseltti. Çatışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Şam yönetimini öven ve İsrail'e "Şara'nın önünü tıkayacak hiçbir adım atmayın" mesajı göndermesi, Tel Aviv'de adeta deprem etkisi yarattı. İsrail medyası, Trump'ın bu tutumunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la geliştirdiği iyi ilişkilerden kaynaklandığını ve Washington'un Netanyahu'yu Türkiye lehine adım atması için sıkıştırmaya hazırlandığını bildirdi.