Trump’ın Elon Musk ile röportajı büyük yankı uyandırdı: Olay yaratacak ’darbe’ sözleri! Suikast anına ilişkin konuştu...

"MUCİZE ESERİ KURTULDUM"

Röportajın başında uzun bir süre kendisine yapılan suikasttan bahseden Trump, kendisini hedef alan kurşundan "mucize eseri" kurtulduğunu ve doğru açıdan ateşlenen tek bir kurşunun kendisini öldürebileceğini söyledi.

Yasa dışı göçmenlerle ilgili bilgilerin yazılı olduğu pankarta bakarken kafasını çevirdiği için o kurşundan kurtulduğunu anlatan Trump, "O yasa dışı göçmenler kartı hayatımı kurtardı." dedi.