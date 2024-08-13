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Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:36

Trump'ın Elon Musk ile röportajı büyük yankı uyandırdı: Olay yaratacak 'darbe' sözleri! Suikast anına ilişkin konuştu...

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Elon Musk'a bir röportaj verdi. Trump kendisine yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine ilişkin konuştu ve hayatının kurtulduğu anı anlattı. Öte yandan Trump olay yaratacak 'darbe' ifadelerine yer verdi.

AA
Trump’ın Elon Musk ile röportajı büyük yankı uyandırdı: Olay yaratacak ’darbe’ sözleri! Suikast anına ilişkin konuştu...

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in Joe Biden'dan daha "yetersiz" bir siyasetçi olduğunu savunarak, "5 Kasım ülke tarihimizin en önemli günü olacak. Bu seçimler şimdiye kadarki en önemli seçimler olacak. Muhtemelen tarihimizin en önemli günü olacak." dedi.

Trump’ın Elon Musk ile röportajı büyük yankı uyandırdı: Olay yaratacak ’darbe’ sözleri! Suikast anına ilişkin konuştu...

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Elon Musk'a bir röportaj verdi.

ABD yerel saatiyle 20.00'de başlayacağı duyurulan röportajın yayınlandığı X'teki Space uygulaması mülakatın başlaması beklenen dakikalarda kilitlenince çok sayıda kullanıcı röportaja katılamadı.

SİBER SALDIRI...

X platformunun sahibi Musk, bir süre sonra X'e siber saldırı yapıldığını ve bu sebeple kullanıcıların sağlıklı bir şekilde oturuma katılamadığını açıklarken, söz konusu röportaj bir süre sonra sorunun giderilmesiyle gerçekleştirildi.

Yaşadığı suikasttan yasa dışı göçmen sorununa, ekonomiden dış politikaya kadar hemen her konuda görüşlerini dile getiren Trump, 2 saati bulan röportajda seçimlerdeki rakibi Kamala Harris'e ve mevcut başkan Joe Biden'a yüklendi.

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Trump’ın Elon Musk ile röportajı büyük yankı uyandırdı: Olay yaratacak ’darbe’ sözleri! Suikast anına ilişkin konuştu...

"MUCİZE ESERİ KURTULDUM"

Röportajın başında uzun bir süre kendisine yapılan suikasttan bahseden Trump, kendisini hedef alan kurşundan "mucize eseri" kurtulduğunu ve doğru açıdan ateşlenen tek bir kurşunun kendisini öldürebileceğini söyledi.

Yasa dışı göçmenlerle ilgili bilgilerin yazılı olduğu pankarta bakarken kafasını çevirdiği için o kurşundan kurtulduğunu anlatan Trump, "O yasa dışı göçmenler kartı hayatımı kurtardı." dedi.

Trump’ın Elon Musk ile röportajı büyük yankı uyandırdı: Olay yaratacak ’darbe’ sözleri! Suikast anına ilişkin konuştu...

Trump, suikasta uğradığı Pennsylvania'nın Butler bölgesine ekim ayında yeniden giderek burada bir miting daha düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.

Trump’ın Elon Musk ile röportajı büyük yankı uyandırdı: Olay yaratacak ’darbe’ sözleri! Suikast anına ilişkin konuştu...

"ABD'YE YASAL YOLLARDAN GELSİNLER"

Joe Biden-Kamala Harris yönetimini, ülkeye yasa dışı göçmen girişini kolaylaştırmakla suçlayan Trump, her türlü yasa dışı göçmenin sadece Latin Amerika'dan değil Asya'dan, Orta Doğu'dan ve Afrika'dan geldiğini ifade etti.

"Bu insanlar ülkemize sadece yasal yollardan gelmeli." diyen Trump, söz konusu göçmenlerin arasında çok sayıda suçlunun bulunduğunu ve bu kişilerden dolayı ülkedeki suç oranlarının da yükseldiğini ve bundan Biden yönetiminin sorumlu olduğunu savundu.

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