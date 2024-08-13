Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
09:36
Trump'ın Elon Musk ile röportajı büyük yankı uyandırdı: Olay yaratacak 'darbe' sözleri! Suikast anına ilişkin konuştu...
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Elon Musk'a bir röportaj verdi. Trump kendisine yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine ilişkin konuştu ve hayatının kurtulduğu anı anlattı. Öte yandan Trump olay yaratacak 'darbe' ifadelerine yer verdi.