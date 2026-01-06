Trump’ın Grönland tehdidi krizi derinleştirdi: “ABD bir NATO ülkesine saldırırsa her şey durur”

Haberde Çin'in de Arktik iddialarını artırdığı; Rus gemileriyle ortak devriye ve tatbikatlara katıldığı, Arktik altyapı projelerini finanse ettiği ve Arktik deniz taşımacılığı için bir "kutup ipek yolu" planı geliştirdiği ifade edilerek, Çin'in en kuzeydeki büyük şehri Harbin'in İtalya'daki Venedik'le yaklaşık aynı enlemde olmasına rağmen, kendisini "Arktik'e yakın bir devlet" ilan etmiş durumda olduğu ifade edildi.