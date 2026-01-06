Haberler
Trump’ın Grönland tehdidi krizi derinleştirdi: “ABD bir NATO ülkesine saldırırsa her şey durur”
ABD basınına göre, Trump yönetiminin Venezuela'da gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından Grönland'a yönelik söylemlerini sertleştirmesi, Danimarka ile ABD arasında yeni bir diplomatik krizin kapısını araladı. Gelişmeler, Batı askeri ittifakının geleceğine ilişkin ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.