Haberler Galeri Trump’ın Grönland tehdidi krizi derinleştirdi: “ABD bir NATO ülkesine saldırırsa her şey durur”
Giriş Tarihi: 06.01.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:03

Trump’ın Grönland tehdidi krizi derinleştirdi: “ABD bir NATO ülkesine saldırırsa her şey durur”

ABD basınına göre, Trump yönetiminin Venezuela'da gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından Grönland'a yönelik söylemlerini sertleştirmesi, Danimarka ile ABD arasında yeni bir diplomatik krizin kapısını araladı. Gelişmeler, Batı askeri ittifakının geleceğine ilişkin ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

ABD'nin önde gelen basın kuruluşu CNN International'a göre, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada Washington'a açık bir mesaj verdi. Frederiksen, "Grönland defalarca ABD'nin parçası olmak istemediğini ifade etti. Danimarka Krallığı'nın bu konudaki duruşu nettir," dedi.

"ABD BİR NATO ÜLKESİNE SALDIRIRSA HER ŞEY DURUR"

CNN International'ın aktardığına göre Frederiksen, ABD'nin Grönland'ı askeri güçle ele geçirme ihtimalinin NATO'nun temelini sarsacağını vurguladı. Danimarka Başbakanı, "ABD başka bir NATO müttefikine saldırmayı seçerse, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kurulan güvenlik mimarisi sona erer," ifadelerini kullandı.

TRUMP: "ULUSAL GÜVENLİK İÇİN GRÖNLAND'A İHTİYACIMIZ VAR"

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada Grönland'ın "ulusal güvenlik açısından vazgeçilmez" olduğunu ifadesine yer verildi. Trump, adanın çevresinde Rus ve Çin gemilerinin bulunduğunu iddia ederek, "Danimarka bunu tek başına yönetebilecek durumda değil," dedi.

Habere göre, Beyaz Saray Politika'dan Sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller, Grönland'ın ABD'nin parçası olması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi ancak askeri müdahaleye başvurulacağını reddetti. Miller, "Bu konuda kimse ABD ile savaşmayacak," dedi.

GRÖNLAND HARİTASI PAYLAŞIMI KRİZİ ALEVLENDİRDİ

ABD merkezli haberde tartışmaların, Stephen Miller'ın eşi ve Trump'ın yakın müttefiki Katie Miller'ın X platformunda Grönland haritasını Amerikan bayrağıyla kapladığı ve "YAKINDA" notunu düştüğü paylaşımın ardından daha da tırmandığı ifade edildi.

RUSYA VE ÇİN FAKTÖRÜ

Analizde, Moskova'nın şu anda Ukrayna'da savaşla meşgul olduğu, ancak Danimarkalı askeri yetkililerin, bu acımasız çatışma sona erdiğinde Rusya'nın kaynaklarını Arktik bölgeye yönlendirerek savaş tecrübesini burada çok daha büyük bir tehdit oluşturmak için kullanmasını beklediklerini söyledi.

Haberde Çin'in de Arktik iddialarını artırdığı; Rus gemileriyle ortak devriye ve tatbikatlara katıldığı, Arktik altyapı projelerini finanse ettiği ve Arktik deniz taşımacılığı için bir "kutup ipek yolu" planı geliştirdiği ifade edilerek, Çin'in en kuzeydeki büyük şehri Harbin'in İtalya'daki Venedik'le yaklaşık aynı enlemde olmasına rağmen, kendisini "Arktik'e yakın bir devlet" ilan etmiş durumda olduğu ifade edildi.

CNN'e göre Danimarkalı askeri yetkililer, Rusya ve Çin'in Arktik'teki faaliyetlerini yakından izlese de Grönland'a yönelik acil bir askeri tehdit görmediklerini belirtti. Danimarka Ortak Arktik Komutanlığı'ndan Tümgeneral Søren Andersen, "Şu anda Grönland'a yönelik somut bir tehdit yok," dedi.

ASKERİ GÖSTERİ TRUMP'I CAYDIRMAYA YETMEDİ

ABD merkezli CNN International'a göre Danimarka ordusunun son dönemde Grönland'da düzenlediği kapsamlı kara, hava ve deniz tatbikatlarının amacının, Trump yönetimine adanın savunmasının ciddiyetini göstermek. Ancak yetkililerin, bu hamlelerin Washington'un söylemlerini yumuşatmaya yetmediğini kabul ettikleri ifade edildi.

BATI İTTİFAKI İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ

Habere göre Trump yönetiminin Venezuela operasyonunu "çarpıcı bir başarı" olarak değerlendirmesi, Grönland konusundaki kararlılığı artırmış göründüğü ve bu durumun yalnızca Danimarka ile ABD ilişkilerini değil, NATO'nun birlik ve bütünlüğünü de belirsiz bir geleceğe sürüklediği vurgulandı.

Öte yandan Trump'ın Grönland'da harekete geçip geçmeyeceği sorusuna "20 gün sonra" yanıt vereceğini söylemesi belirsizliğin artmasına neden oldu.